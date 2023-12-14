Владимир Путин: запас прочности у российской экономики достаточный, чтобы идти вперед

Фото: скриншот realnoevremya.ru

Запас прочности у экономики России достаточный, чтобы идти вперед. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время прямой линии и пресс-конференции, которые проходят в Москве.

Он обратил внимание, что в России подросла инфляция. К концу 2023 года она прогнозируется в 7,5%. Не исключено, что она может достичь 8%.

Рост инвестиций в основной капитал составил 10%, указал президент России. По его словам, это гарантирует устойчивое развитие в среднесрочной перспективе. Прибыль предприятий выросла почти на четверть.

Напомним, «Реальное время» ведет прямую трансляцию мероприятия. Смотреть можно на RuTube, «ВКонтакте», YouTube, «Одноклассниках» и NUUM. Главные тезисы с прямой линии и пресс-конференции главы государства — в нашей ленте новостей.

«Реальное время» в преддверии мероприятия спросило у героев своих материалов о том, какие темы они бы подняли в разговоре с лидером России и какие темы должны, по их мнению, затронуть те граждане, которым удастся задать вопрос президенту.

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Татьяна Демина