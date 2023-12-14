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Владимир Путин заявил, что ситуация на финансовом рынке стабильна

13:45, 14.12.2023
Владимир Путин заявил, что ситуация на финансовом рынке стабильна
Фото: скриншот realnoevremya.ru

Ситуация на финансовом рынке в целом на сегодняшний день стабильна. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин во время прямой линии и пресс-конференции, которые проходят в Москве.

Он также обратил внимание, что Россия не отказывалась от доллара. Переход на расчеты в рублях связан с внешними факторами, утверждает глава государства.

Напомним, «Реальное время» ведет прямую трансляцию мероприятия. Смотреть можно на RuTube, «ВКонтакте», YouTube, «Одноклассниках» и NUUM. Главные тезисы с прямой линии и пресс-конференции главы государства — в нашей ленте новостей.

«Реальное время» в преддверии мероприятия спросило у героев своих материалов о том, какие темы они бы подняли в разговоре с лидером России и какие темы должны, по их мнению, затронуть те граждане, которым удастся задать вопрос президенту.

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Татьяна Демина
ЭкономикаФинансыОбществоВласть Татарстан
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