Владимир Путин заявил, что реальная зарплата россиян вырастет в среднем на 8%

Фото: скриншот realnoevremya.ru

Реальная зарплата россиян вырастет в среднем на 8% . Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время прямой линии и пресс-конференции, которын проходят в Москве.

Он напомнил, что с 1 января 2023 года МРОТ в России вырастет на 18,5%. «Такое мы делаем нечасто», — обратил он внимание.

Напомним, «Реальное время» ведет прямую трансляцию мероприятия. Смотреть можно на RuTube, «ВКонтакте», YouTube, «Одноклассниках» и NUUM. Главные тезисы с прямой линии и пресс-конференции главы государства — в нашей ленте новостей.

«Реальное время» в преддверии мероприятия спросило у героев своих материалов о том, какие темы они бы подняли в разговоре с лидером России и какие темы должны, по их мнению, затронуть те граждане, которым удастся задать вопрос президенту.

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Татьяна Демина