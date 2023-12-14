Президент России о ситуации с яйцами: «Сбой в работе правительства»

Фото: скриншот realnoevremya.ru

Ситуацию с ценами на яйца в России разрешат в ближайшее время. Она возникла из-за сбоя в работе кабмина, заявил президент страны Владимир Путин во время прямой линии и пресс-конференции, которая проходит в Москве.

— Спрос увеличился, а объемы производства — нет. Второе — вовремя не открыли импорт в должном объеме, — заявил он.

Владимир Путин принес извинения за такую ситуацию. Ее он обсуждал с министром сельского хозяйства России.

— Сбой в работе правительства, — заключил он.

Напомним, «Реальное время» ведет прямую трансляцию мероприятия. Смотреть можно на RuTube, «ВКонтакте», YouTube, «Одноклассники» и NUUM. Главные тезисы с прямой линии и пресс-конференции главы государства — в нашей ленте новостей.

«Реальное время» в преддверии мероприятия спросило у героев своих материалов о том, какие темы они бы подняли в разговоре с лидером России и какие темы должны, по их мнению, затронуть те граждане, которым удастся задать вопрос президенту.

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Татьяна Демина