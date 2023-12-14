Александр Шадриков: «Мы неоднократно выступали за экономное расходование ресурсов для сохранения уровня Волги»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На пресс-конференции президента России Владимира Путина была поднята проблема обмеления Волги. Татарстан не раз призывал к улучшению ситуации, сообщили в пресс-службе Минэкологии республики.

— Татарстан неоднократно высказывался по вопросу сохранения и восстановления уровня Волги, водных биоресурсов, призывая к сокращению сброса через гидроузлы, а также максимальной экономии в расходовании водных ресурсов, — заявил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

По его словам, летом 2023 года регион предлагал сократить сбросные расходы через Жигулевский и Волгоградский гидроузлы от имени пяти субъектов: Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Ульяновской и Самарской областей. Такая мера помогла бы экономнее расходовать водные ресурсы и способствовала бы восстановлению уровня Волги.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— С максимальной экономией мы должны срабатывать все гидроузлы, потому что необходимо заполнить Куйбышевское водохранилище к следующему весеннему половодью, — сказал Шадриков.

Он также отметил, что соответствующие письма регион направлял в Росводресурсы, Минприроды и правительство России.

В ведомстве пояснили, что низкая приточность в водохранилища Волжско-Камского каскада привела к дефициту водных ресурсов в период летней межени. Согласно данным Росгидромета, суммарный приток в водохранилища Волжско-Камского каскада составил в мае 55% нормы, июне — 56%, в июле — 66%, а в августе — 77%. В результате расход воды через гидроузел Куйбышевского водохранилища в течение лета превышал величину притока, что привело к большему, чем в предыдущие годы, снижению уровня водоема.

Напомним, месяцем ранее Шадриков говорил, что Татарстан предлагает «с максимальной экономией» подойти к расходованию водных ресурсов на гидроузлах Куйбышевского водохранилища. Он обратил внимание на то, какое социальное напряжение создается вокруг этой болезненной темы. Проблема охватывает около 10 млн жителей пяти регионов России, расположенных на берегах Куйбышевского водохранилища, причем 52% площади этого крупнейшего в Евразии водохранилища приходится на Татарстан.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина