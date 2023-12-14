Президент России пообещал проверить ценник на проезд по трассе М-12 Москва — Казань

Фото: скриншот realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин во время прямой линии и пресс-конференции, которая проходит в Москве, пообещал проверить ценник на проезд по трассе М-12. Житель Москвы пожаловался, что стоимость слишком высокая.



— Откуда такая цифра — 6 тысяч [за проезд по трассе] Москва — Казань. Я знаю, что цифра должны быть 4—4,5 тысячи. Я проверю. Обязательно посмотрю, — сказал Владимир Путин в ответ на жалобу жителя столицы России на стоимость проезда по М-12.



Напомним, «Реальное время» ведет прямую трансляцию мероприятия. Смотреть можно на RuTube, «ВКонтакте», YouTube, «Одноклассники» и NUUM. Главные тезисы с прямой линии и пресс-конференции главы государства — в нашей ленте новостей.

«Реальное время» в преддверии мероприятия спросило у героев своих материалов о том, какие темы они бы подняли в разговоре с лидером России и какие темы должны, по их мнению, затронуть те граждане, которым удастся задать вопрос президенту.

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Татьяна Демина