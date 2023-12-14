Энергетики Татарстана восстанавливают подачу тепла в дома Лисичанска

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru АО «Казэнерго»

Нынешней зимой энергетики из состава АО «Казэнерго», АО «Татэнерго» и АО РПО «Таткоммунэнерго» работают в подшефном Татарстану Лисичанске: восстанавливают систему теплоснабжения. В их задачи входит не только оперативно устранять выявляемые технические неисправности и проводить ремонт сетей, но и заниматься восстановлением разрушенных систем теплоснабжения.

Главный инженер АО «Казэнерго» Юрий Никоноров рассказывает «Реальному времени»:

— Силами аварийно-восстановительных бригад, состоящих из специалистов энергетических предприятий Татарстана, ведется работа по восстановлению разрушенных в ходе боевых действий или размороженных в прошедшую зиму трубопроводов и оборудования тепловых сетей, а также внутренних систем отопления жилых домов, детских садов, больниц. Каждый объект, получивший тепло, — это большая победа, радость и удовлетворение от проделанной работы, в результате которой в квартиры жителей г. Лисичанска возвращаются комфортные условия. Наши ребята при выполнении поставленных задач проявляют высокий профессионализм, смелость и человечность. Большое им за это спасибо!

предоставлено для realnoevremya.ru АО «Казэнерго»

Инженерно-технический работник «Казэнерго» Николай Айдов, который сейчас находится в Лисичанске, рассказывает:



— Сейчас наши бригады продолжают работы. Помимо устранения аварийных ситуаций, которые происходят в городе, мы продолжаем восстанавливать системы отопления жилых домов, ведем работу по замене изношенных трубопроводов участка тепловой сети, что позволит произвести пуск еще шести жилых домов. Работы продолжаем, стараемся на благо жителей, чтобы эту зиму они провели в комфортных и теплых квартирах.

предоставлено для realnoevremya.ru АО «Казэнерго»

Благодаря усилиям специалистов из Татарстана было подано тепло в 32 объекта в г. Лисичанске (31 жилой дом и один детский сад).

Реклама. АО «Казэнерго»

