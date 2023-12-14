Владимир Путин: «Русофобия — один из векторов борьбы с Россией»

Фото: скриншот realnoevremya.ru

Россия не допустит, чтобы межконфессиональная и межнациональная рознь раскачивали общество. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время прямой линии и пресс-конференции, которые проходят в Москве.

— Русофобия — один из векторов борьбы с Россией, — сказал он, призвав пресекать любые попытки дестабилизировать ситуацию внутри государства.

Напомним, «Реальное время» ведет прямую трансляцию мероприятия. Смотреть можно на RuTube, «ВКонтакте», YouTube, «Одноклассниках» и NUUM. Главные тезисы с прямой линии и пресс-конференции главы государства — в нашей ленте новостей.

«Реальное время» в преддверии мероприятия спросило у героев своих материалов о том, какие темы они бы подняли в разговоре с лидером России и какие темы должны, по их мнению, затронуть те граждане, которым удастся задать вопрос президенту.

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Татьяна Демина