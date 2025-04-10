Российские кинотеатры зафиксировали худший результат по посещаемости

Фото: Динар Фатыхов

По итогам I квартала 2025 года российские кинотеатры посетили 39,3 млн зрителей, что стало самым низким показателем с 2022 года, когда в январе — марте на кинопоказы пришли 34,2 млн человек. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).

Хотя посещаемость в текущем году превысила показатели 2022 года, она уступает результатам I квартала 2021 года, когда кинотеатры приняли 47,5 млн зрителей. Рекордным по посещаемости стал I квартал 2017 года, когда было продано около 65 млн билетов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Несмотря на снижение посещаемости, кассовые сборы за январь — март 2025 года заняли второе место за всю историю ведения подсчетов (с 2014 года), достигнув 17,3 млрд рублей. Лидером по этому показателю остается I квартал 2024 года с суммой в 18,4 млрд рублей и посещаемостью 50,4 млн зрителей.

На услуги по предоставлению прав проката и публичного показа фильмов на территории Татарстана направили 2,7 млн рублей. Заказчиком выступает «Татаркино».

Рената Валеева