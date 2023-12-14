Владимир Путин признал проблему обмеления Волги

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Проблема обмеления Волги действительно есть, заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии и пресс-конференции, которые проходят в Москве. Правительство страны работает над ней и не бросит вопрос на самотек, заверил он.



— Я надеюсь, что этого не произойдет, — сказал президент, отвечая на вопрос об угрозе исчезновения Волги.



Глава государства заявил, что в ситуации с Куйбышевским водохранилищем есть конфликт интересов энергетиков и водопользователей в низовьях Волги.

Напомним, Государственная дума обсудила обмеление Волги на пленарном заседании 1 ноября. Ее председатель Вячеслав Володин заявил, что проблема требует вмешательства Генеральной и природоохранной прокуратуры.

— Волга — самая зарегулированная река. И здесь вопрос — принятие управленческих решений. И то, что у нас Волга обмелела, здесь ответ должен быть внятный: почему допустили? Даже когда лето было более жарким, еще меньше было дождей, уровень так низко не опускался. Поэтому аргументы о том, что «жаркое лето, нет дождя, поэтому у нас обмелела Волга», не работают. Все-таки это низкий уровень принятия решений именно в агентстве, которое вы возглавляете, потому что «РусГидро» выполняло все эти установки, которые привели к тому, что у нас сегодня с вами эта проблема стоит и все в колокола бьют, — сказал Вячеслав Володин, обращаясь к главе Росводресурсов.

В конце октября руководители пяти волжских регионов, включая Татарстан, обратились к президенту России Владимиру Путину из-за ситуации с обмелением Волги. Они предложили построить низконапорные гидросооружения для стабилизации уровня Куйбышевского водохранилища.

— Мы с главами Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Самарской области написали обращение на имя президента России Владимира Путина с просьбой решить эту проблему и организовать строительство низконапорных сооружений в нижнем русле Волги, чтобы стабилизировать уровень реки именно у нас в Куйбышевском водохранилище, — сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

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«Реальное время» в преддверии мероприятия спросило у героев своих материалов о том, какие темы они бы подняли в разговоре с лидером России и какие темы должны, по их мнению, затронуть те граждане, которым удастся задать вопрос президенту.

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Татьяна Демина