В Казани прорабатывается вопрос перекрытия проезда к Голубым озерам со стороны Кадышевского леса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани прорабатывается вопрос перекрытия проезда к Голубым озерам со стороны Кадышевского леса. Об этом сообщила мэрия города.

Местные жители задали вопрос городским властям об организации парковки на территории озер. В исполкоме сообщили, что в данный момент специалисты благоустраивали территорию рядом с Кадышево и на этом участке закрыли проезд блоками. Вопрос перекрытия проезда через Кадышевский лес со стороны Щербаково также прорабатывается, но не городом.

— Авторы проекта ранее отмечали, что изучат возможность размещения парковочного пространства к благоустроенной территории, — сказали в мэрии города.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

В сентябре этого года раис Татарстана Рустам Минниханов провел выездное совещание по дальнейшему развитию территории Голубых озер. Два года назад у Большого Голубого озера начали благоустраивать территорию. На первом этапе укрепили берега, организовали пешеходные дорожки, построили информационный павильон с кафе, реконструировали пешеходный мост и поставили скамейки, а еще высадили новые насаждения и установили освещение.

В дальнейшем здесь планируют создать эковорота с туристическими сервисами. Проезд транспорта на территорию кластера хотят ограничить, организовав для этого отдельные парковочные зоны.



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Александр Зарипов