Владимир Путин сообщил, что в зоне спецоперации находятся 617 тысяч российских военных

Фото: скриншот realnoevremya.ru

В зоне специальной военной операции находятся 617 тысяч российских военнослужащих. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии и пресс-конференции, которые проходят в Москве.

Специальная военная операция, напомним, началась 24 февраля 2022 года. Ее цели и задачи остаются прежними, уверяет Владимир Путин.



Напомним, «Реальное время» ведет прямую трансляцию мероприятия. Смотреть можно на RuTube, «ВКонтакте», YouTube, «Одноклассниках» и NUUM. Главные тезисы с прямой линии и пресс-конференции главы государства — в нашей ленте новостей.

«Реальное время» в преддверии мероприятия спросило у героев своих материалов о том, какие темы они бы подняли в разговоре с лидером России и какие темы должны, по их мнению, затронуть те граждане, которым удастся задать вопрос президенту.

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Татьяна Демина