Автошколы раскритиковали идею МВД оценивать их работу по аварийности выпускников

Фото: Динар Фатыхов

Законопроект о создании системы оценки эффективности работы автошкол и публичного рейтинга учебных заведений на ее основе вызвал критику со стороны представителей отрасли. Как пишет «Коммерсантъ», обсуждение проекта в Общественной палате выявило ряд серьезных вопросов.

Законопроект, внесенный в Госдуму в конце февраля, предполагает, что МВД разработает систему оценки, основанную на количестве успешных сдач экзаменов и аварийности выпускников каждой автошколы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однако представители автошкол выразили сомнение в объективности такого подхода. Они утверждают, что связь между аварийностью и уровнем подготовки не очевидна, поскольку большинство нарушений совершаются водителями осознанно, а качество образования в этом случае не играет роли. Кроме того, подчеркивается, что решение о выдаче водительских удостоверений принимает ГИБДД, а оценивать работу сферы образования должно Минпросвещения, а не силовое ведомство.

В ГАИ, в свою очередь, обеспокоены ростом аварийности среди начинающих водителей. По данным ведомства, в 2025 году число жертв в ДТП с участием начинающих водителей увеличилось на 20%. Представители ГАИ заверили, что окончательный список критериев для оценки эффективности автошкол будет разработан с привлечением независимых экспертов.

Рената Валеева