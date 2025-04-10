Энгеля Фаттахова уволили по утрате доверия

Прокуратура Актанышского района Татарстана провела проверку исполнения антикоррупционного законодательства и выявила нарушения со стороны бывшего главы Актанышского муниципального района и депутата Совета Актанышского сельского поселения Энгеля Фаттахова.

По данным надзорного ведомства, в период с 2018 по 2022 год Фаттахов, занимая должность главы района и депутата, в условиях конфликта интересов направлял рекомендательные письма в отношении компаний ООО «ПСК «Спецстрой» и ООО «Стройком». Эти организации выполняли ремонт и реконструкцию принадлежащего ему жилого дома. Письма были направлены в ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана» для заключения государственных контрактов на выполнение работ в Актанышском районе.

Прокуратура внесла представление о досрочном прекращении полномочий депутата по утрате доверия. Однако полномочия Фаттахова были прекращены по собственному желанию. Не согласившись с таким решением, прокуратура обратилась в суд с иском об изменении формулировки основания прекращения полномочий.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Суд удовлетворил иск, теперь совет Актанышского сельского поселения обязан прекратить полномочия депутата досрочно в связи с утратой доверия за нарушение требований законодательства о противодействии коррупции. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Кроме того, в отношении Фаттахова следственные органы расследуют уголовное дело о получении взятки в размере более 21 миллиона рублей. По версии следствия, средства были переданы от представителей ООО «ПСК «Спецстрой» и ООО «Стройком» за покровительство и содействие в заключении строительных договоров и муниципальных контрактов.

Напомним, что недавно городской суд Набережных Челнов принял решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего главы Актанышского района Энгеля Фаттахова еще на два месяца.



Матвей Гавриков