«Автодор» уточнил стоимость проезда по трассе М-12 от Москвы до Казани после жалобы президенту

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Проезд по трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани для легковых автомобилей будет стоить 4 481 рубль. Такое заявление сделали в компании «Автодор».

— До конца 2023 года планируется открыть движение по всем 810 км М-12. Стоимость проезда от Москвы до Казани для владельцев легковых транспортных средств составит 4 481 рубль. До другого берега Волги проезд будет стоить еще 319 рублей, — передает «РИА Новости» сообщение компании.

Так, в «Автодоре» отреагировали на жалобу жителя Москвы президенту России Владимиру Путину. На пресс-конференции мужчина заявил, что стоимость проезда якобы составит более 6 тысяч рублей. Он попросил главу государства повлиять на снижение цен.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Российский президент обещал проверить эту информацию. Он уточнял, что стоимость проезда по этому участку не должна превышать 4,5 тысячи рублей.

15 ноября в торжественной обстановке открыли движение на 7-м этапе трассы М-12 «Восток» протяженностью 82 км. Из них 10 км проходят по Республике Чувашия, а 72 км — по Татарстану, от транспортной развязки автодороги Казань — «Буинск — Ульяновск» (автодорога) до трассы Чебоксары — Сурское. Для поездок по открывшемуся участку трассы М-12 в Татарстане водителям придется платить от 198 до 1,8 тысячи рублей. Цена проезда зависит от категории транспорта.

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Айрат Назипов