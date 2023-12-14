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«Автодор» уточнил стоимость проезда по трассе М-12 от Москвы до Казани после жалобы президенту

16:58, 14.12.2023 13
«Автодор» уточнил стоимость проезда по трассе М-12 от Москвы до Казани после жалобы президенту
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Проезд по трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани для легковых автомобилей будет стоить 4 481 рубль. Такое заявление сделали в компании «Автодор».

— До конца 2023 года планируется открыть движение по всем 810 км М-12. Стоимость проезда от Москвы до Казани для владельцев легковых транспортных средств составит 4 481 рубль. До другого берега Волги проезд будет стоить еще 319 рублей, — передает «РИА Новости» сообщение компании.

Так, в «Автодоре» отреагировали на жалобу жителя Москвы президенту России Владимиру Путину. На пресс-конференции мужчина заявил, что стоимость проезда якобы составит более 6 тысяч рублей. Он попросил главу государства повлиять на снижение цен.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Российский президент обещал проверить эту информацию. Он уточнял, что стоимость проезда по этому участку не должна превышать 4,5 тысячи рублей.

15 ноября в торжественной обстановке открыли движение на 7-м этапе трассы М-12 «Восток» протяженностью 82 км. Из них 10 км проходят по Республике Чувашия, а 72 км — по Татарстану, от транспортной развязки автодороги Казань — «Буинск — Ульяновск» (автодорога) до трассы Чебоксары — Сурское. Для поездок по открывшемуся участку трассы М-12 в Татарстане водителям придется платить от 198 до 1,8 тысячи рублей. Цена проезда зависит от категории транспорта.

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Айрат Назипов
АвтоОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 13

комментарии

  • Анонимно 14 дек
    4500 не лучше. Совсем что ли? Убивают местный туризм. За бензин и так дорого выходит туда ехать. Какой лох поедет по платной дороге вот интересно.
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    Анонимно 14 дек
    Это просто выбор. В свое время мы с женой и дочкой были в Барселоне, брали авто напрокат, ехали по лазурному побережью Франции до Монако по платной дороге. Быстро, без проблем, управились в обе стороны за 2 суток. Ехали со скоростью 130-150 км/ч. (два водителя, я и дочка). Можно было и по бесплатной, но вышло бы намного дольше по времени, там большая загруженность, более узкая автострада и ограничение скорости. Мы выбрали первый вариант. Это хорошо, когда есть выбор, как в поезде-сидячие места или купе. Вопрос в цене.
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  • Анонимно 14 дек
    Ну, есть и бесплатная дорога. Никто же не заставляет ехать по М-12. Тем более в первую очередь трасса будет для коммерческих перевозок.
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    Анонимно 14 дек
    Вы ездили хоть раз по ним? Они из самого хорошего ,что в СССР было из этих участков слепили платку ....
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  • Анонимно 14 дек
    Вместе с бензином получается около 7 тыс руб= 4.500 +2000(бензин) +300(мост)
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    Анонимно 14 дек
    На чем надо ехать, чтобы только 2тыс. потратить на бензин
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  • Анонимно 14 дек
    В смысле,до другого берега Волги ещё 319руб?У нас Казань на двух берегах Волги?
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    Анонимно 14 дек
    Всё понятно написано, а ты сходи в школу, тебе пока этого не понять.
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  • Анонимно 14 дек
    Кто знает цену автобусного билета Москва-Казань на сегодня?
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  • Анонимно 14 дек
    Полный бред. Какие 4500 р? Это в 10 раз выше среднемировых цен за километр.
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    Анонимно 14 дек
    Не смешите. Вы ездили на авто вне России по платникам?
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    Анонимно 14 дек
    5.55 рублей за километр. Или чуть больше 6 центов (если в "среднемировой валюте". Вы хотите сказать, что среднемировые цены в 10 раз ниже, т.е. полцента за километр? Забавно, может "среднемировые" это вообще бесплатно? Действительно, "полный бред". И пишите его вы.
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  • Анонимно 08:35
    Стоимость поездки в один конец составит 4481+проезд через мост 318 + расходы на бензин примерно 77л это( 55р\л ) 4235 итого 9034 рубля. Это если не останавливаться отдохнуть и перекусить.
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