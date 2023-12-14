«Автодор» уточнил стоимость проезда по трассе М-12 от Москвы до Казани после жалобы президенту
Проезд по трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани для легковых автомобилей будет стоить 4 481 рубль. Такое заявление сделали в компании «Автодор».
— До конца 2023 года планируется открыть движение по всем 810 км М-12. Стоимость проезда от Москвы до Казани для владельцев легковых транспортных средств составит 4 481 рубль. До другого берега Волги проезд будет стоить еще 319 рублей, — передает «РИА Новости» сообщение компании.
Так, в «Автодоре» отреагировали на жалобу жителя Москвы президенту России Владимиру Путину. На пресс-конференции мужчина заявил, что стоимость проезда якобы составит более 6 тысяч рублей. Он попросил главу государства повлиять на снижение цен.
Российский президент обещал проверить эту информацию. Он уточнял, что стоимость проезда по этому участку не должна превышать 4,5 тысячи рублей.
15 ноября в торжественной обстановке открыли движение на 7-м этапе трассы М-12 «Восток» протяженностью 82 км. Из них 10 км проходят по Республике Чувашия, а 72 км — по Татарстану, от транспортной развязки автодороги Казань — «Буинск — Ульяновск» (автодорога) до трассы Чебоксары — Сурское. Для поездок по открывшемуся участку трассы М-12 в Татарстане водителям придется платить от 198 до 1,8 тысячи рублей. Цена проезда зависит от категории транспорта.
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