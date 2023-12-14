Владимир Путин начал прямую линию и пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин начал прямую линию и пресс-конференцию. Мероприятие проходит в Москве в Гостином дворе. В зале присутствуют журналисты со всей страны.

Ожидается, что прямая линия и пресс-конференция Владимира Путина продлятся несколько часов. К нему от жителей России поступили миллионы вопросов.

Последний раз Владимир Путин проводил прямую линию 20 июня 2021 года. Тогда в его адрес поступило более миллиона вопросов. Событие, проводимое с 2001-го, тогда впервые организовали без традиционной студии со зрителями. Россияне задавали вопросы президенту через сайт и мобильное приложение.



Напомним, «Реальное время» ведет прямую трансляцию мероприятия. Смотреть можно на RuTube, «ВКонтакте», YouTube, «Одноклассниках» и NUUM. Главные тезисы с прямой линии и пресс-конференции главы государства — в нашей ленте новостей.

«Реальное время» в преддверии мероприятия спросило у героев своих материалов о том, какие темы они бы подняли в разговоре с лидером России и какие темы должны, по их мнению, затронуть те граждане, которым удастся задать вопрос президенту.

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Татьяна Демина