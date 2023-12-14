Владимир Путин заверил, что ВС России улучшают свои позиции почти по всей линии соприкосновения в зоне СВО

Фото: скриншот realnoevremya.ru

В зоне специальной военной операции почти по всей линии соприкосновения Вооруженные силы России улучшают свои позиции. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время прямой линии и пресс-конференции, которая проходит в Москве.

— Практически по всей линии соприкосновения наши вооруженные силы улучшают свое положение, — заявил он.

Специальная военная операция, напомним, началась 24 февраля 2022 года. Ее цели и задачи остаются прежними, уверяет Владимир Путин.

Напомним, «Реальное время» ведет прямую трансляцию мероприятия. Смотреть можно на RuTube, «ВКонтакте», YouTube, «Одноклассники» и NUUM. Главные тезисы с прямой линии и пресс-конференции главы государства — в нашей ленте новостей.

«Реальное время» в преддверии мероприятия спросило у героев своих материалов о том, какие темы они бы подняли в разговоре с лидером России и какие темы должны, по их мнению, затронуть те граждане, которым удастся задать вопрос президенту.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина