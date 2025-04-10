За прошлый год наличный денежный оборот в России вырос на 5,1%

Фото: Елизавета Пуншева

В 2024 году объем наличного денежного оборота в России составил 130,1 триллиона рублей, увеличившись на 5,1% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщили в Банке России.

По данным регулятора, через кассы и банкоматы банков поступило 63,6 триллиона рублей наличных денег, тогда как объем выданных наличных составил 66,5 триллиона рублей.

Наибольшая активность зафиксирована по банковским счетам физических лиц. Поступления наличных на эти счета увеличились на 2,3%, достигнув 9,8 триллиона рублей, а выдачи выросли на 8,2%, составив 12,7 триллиона рублей. Приток наличных во вклады граждан увеличился на 6,2%, до 5,1 триллиона рублей, при этом объем выдач наличных в данном сегменте составил 8,2 триллиона рублей, что на 2,2% больше показателя прошлого года.

Торговля генерировала оборот в размере 6,7 триллиона рублей.

Лидерами по объему наличного денежного оборота остались:

Москва и Московская область — 28,2 и 9,1 триллиона рублей соответственно,

Санкт-Петербург — 8,1 триллиона рублей,

Краснодарский край — 6,2 триллиона рублей.

Напомним, что глава Банка России Эльвира Набиуллина объявила о планах масштабного расширения эксперимента по внедрению цифрового рубля.



Матвей Гавриков