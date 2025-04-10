В Госдуме предложили ввести «самозапрет» на покупку алкоголя

Фото: сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов намерен выступить с инициативой о введении в России системы «самозапрета» на покупку алкогольной продукции по аналогии с существующим механизмом самоограничения на банковские кредиты.

— Здоровый образ жизни — это одна из главных национальных целей, о важности которой неоднократно говорил и президент России Владимир Владимирович Путин. И тот, кто хотел бы избежать ненужных соблазнов, сможет ввести самозапрет и ограничить себя от таких покупок, — прокомментировал Хамитов свою инициативу изданию Life.ru.

Реальное время / realnoevremya.ru

Депутат выразил надежду, что сэкономленные на алкоголе средства граждане смогут направить на поддержание здоровья, например на посещение фитнес-залов.

По данным Росстата, в прошлом году доля непьющих граждан России увеличилась до 45%, что является максимальным показателем как минимум с 2011 года — периода начала публикации соответствующей статистики.

Рената Валеева