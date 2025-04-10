Китай вводит ограничения на импорт голливудских фильмов в ответ на повышение пошлин США

Пекин объявил о немедленном ограничении импорта голливудских фильмов в ответ на решение президента США Дональда Трампа повысить пошлины на китайские товары. Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство Reuters.

Ранее президент США распорядился отложить введение новых пошлин сроком на 90 дней для всех стран, за исключением Китая. В отношении КНР были введены пошлины в размере 125%.

Это решение стало очередным шагом в эскалации торговых разногласий между двумя крупнейшими экономиками мира. Китайские власти демонстрируют готовность отвечать на протекционистские меры США симметричными действиями, затрагивающими стратегически важные сектора экономики обеих стран.

Развитие событий в торговых отношениях между США и КНР продолжает оставаться предметом пристального внимания мирового сообщества, поскольку может существенно повлиять на глобальную торговлю и экономическую ситуацию в целом.

Напомним, что недавно США повысили торговые пошлины в отношении Китая до 125%, заявил американский лидер Дональд Трамп.



Матвей Гавриков