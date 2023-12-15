ФАС России возбудила дела в отношении производителей куриных яиц

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела против производителей куриных яиц. Нарушение закона выявили в двух регионах страны, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, крымские компании «Партизан» и СП «Октябрьское» допустили рост оптово-отпускных цен до 94% на разные категории яиц. Обе фирмы одновременно повысили цены, не поменяв общие условия обращения товара. В ведомстве расценили это как нарушение закона о защите конкуренции.

Кировское УФАС выявило факт повышения цен на куриные яйца со стороны производителей ООО «Советская Агрофирма» и АО «Вятско-Полянская птицефабрика». С июня по октябрь этого года цена продукции этих компаний выросла до 60%. Управление возбудило дела в отношении фирм по признакам картельного соглашения.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В случае установления нарушений в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы.

Напомним, в Татарстане и некоторых других регионах России управления ФАС уже занялись антикартельной проверкой производителей мяса кур и куриного яйца. При выявлении нарушений возбудят дело. ФАС России предложила ретейлерам ограничить наценку на куриные яйца на уровне не более 5%. Три сети поддержали идею.

Напомним, ситуация с ценами на яйца в России возникла из-за сбоя в работе Кабмина. Об этом на пресс-конференции заявил президент страны Владимир Путин. Он извинился за ситуацию и обещал, что ее разрешат в ближайшее время.

Накануне министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что ведомство работает над стабилизацией цен на куриное яйцо. Сейчас в стране увеличивают объемы собственного производства яиц и прорабатывают решение об обнулении импортных пошлин и поставке необходимого объема из дружественных стран, объяснил он.



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Айрат Назипов