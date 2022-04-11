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Хронология военной спецоперации: самое важное за 11 апреля

22:00, 11.04.2022 Сюжет: Военная операция на Украине: только проверенная информация

Ключевые события 47-го дня специальной военной операции России на Украине

Хронология военной спецоперации: самое важное за 11 апреля
Фото: скриншот видео Минобороны России

День 47-й: уничтожение словацкого С-300, пограничные регионы России вводят желтый уровень террористической опасности

По данным Министерства обороны России на 11 апреля, с начала специальной военной операции уничтожено 2 132 танка и других боевых бронированных машин ВСУ, 2 028 единиц специальной военной автомобильной техники, 913 орудий полевой артиллерии и минометов, 441 беспилотник, 243 зенитных ракетных комплекса С-300, 241 установка реактивных систем залпового огня, 130 самолетов и 99 вертолетов.

Скриншот видео Минобороны России
Фото: function.mil.ru
Скриншот видео Минобороны России
  • За сутки Вооруженные силы России без участия Украины эвакуировали из ДНР, ЛНР и опасных районов Украины 17 117 человек, из которых 2 560 — дети. Всего с начала специальной военной операции вывезены 740 219 человек, в том числе 140 623 несовершеннолетних. Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении эвакуировали 135 659 граждан, в том числе 696 за последние сутки.
  • Пограничные регионы России один за другим из-за спецоперации вводят желтый уровень террористической опасности. В их числе Кантемировский и Россошанский районы Воронежской области, Брянская и Белгородская области, Ейский и Щербиновский районы Краснодарского края и север Крыма. При желтом уровне террористической опасности гражданам рекомендуется воздержаться от посещения мест массового пребывания людей. При нахождении на улице или в общественном транспорте необходимо иметь при себе документы, предоставлять их для проверки по первому требованию правоохранителей.
  • Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что темпы проведения спецоперации ускорят. «Сейчас с учетом всех факторов, которые обусловлены сложной ситуацией, в которой находятся люди, также провокационными мероприятиями со стороны украинского режима, включая обстрел Краматорска, мы считаем необходимым ход освободительной операции интенсифицировать», — рассказал он.
Скриншот трансляции Первого канала
  • Пушилин также сообщил, что силы ДНР взяли под контроль порт в Мариуполе. Замначальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин добавил, что ведутся «операции по зачищению территории». После них планировалось привлечь к работе саперов, так как большая часть порта заминирована.

О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый месяц, с 24 февраля по 24 марта, и последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.

*«Правый сектор» — организация признана экстремистской 17 ноября 2014 года решением Верховного суда РФ, ее деятельность запрещена в РФ.

Татьяна Демина
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