Хронология военной спецоперации: самое важное за 11 апреля

Ключевые события 47-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: скриншот видео Минобороны России

День 47-й: уничтожение словацкого С-300, пограничные регионы России вводят желтый уровень террористической опасности

По данным Министерства обороны России на 11 апреля, с начала специальной военной операции уничтожено 2 132 танка и других боевых бронированных машин ВСУ, 2 028 единиц специальной военной автомобильной техники, 913 орудий полевой артиллерии и минометов, 441 беспилотник, 243 зенитных ракетных комплекса С-300, 241 установка реактивных систем залпового огня, 130 самолетов и 99 вертолетов.



Утром в Министерстве обороны России рассказали, что 10 апреля высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на южной окраине Днепропетровска уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300. Ее «киевскому режиму» поставила одна из стран Европы — Словакия. Поражены оказались четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава ВСУ, заявили в Минобороны РФ.

Помимо этого, прошлой ночью высокоточными ракетами воздушного базирования ликвидировали базу ремонта вооружения и военной техники украинских сил противовоздушной обороны, в том числе зенитные ракетные комплексы «Бук-М1» и «ОСА-АКМ». Они находились в районе пгт Великая Новоселовка. Также российским Вооруженным силам удалось уничтожить два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Николаев и Жовтневое и радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Успеновки.

Скриншот видео Минобороны России

Российская группа спецназначения в 5 километрах южнее Изюма ликвидировала одного «из одиозных руководителей так называемого «добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»* (запрещен в РФ) Тараса Бобанича. Как пояснили в Минобороны России, он был одним из «идеологов так называемой теории «превосходства украинской расы» и участвовал в нападениях и убийствах русскоязычного населения на Украине. Вооруженные Силы России продолжат поиск и уничтожение главарей украинских неонацистских организаций, заверили в ведомстве.

Кроме того, в районе города Новогродовка Донецкой области уничтожен базовый лагерь нацистов террористической организации «Правый сектор»* (запрещен в РФ), доложили в Минобороны России. Авиационным ракетным комплексом «Кинжал» ликвидирован «заглубленный, хорошо защищенный командный пункт группировки украинских войск на Донбассе», располагавшийся в районе города Часов Яр Донецкой области.



В Минобороны России сообщили, что высокоточными ракетами воздушного базирования в районе Селидово Донецкой области уничтожена украинская пусковая установка тактических ракет «Точка-У». Ими ВСУ 8 апреля нанесли удар по железнодорожному вокзалу Краматорска. В Минобороны в тот же день рассказывали, что перед началом спецоперации у киевского режима насчитывалось 20 ракетных комплексов «Точка-У», в состав которых входит по две пусковых установки.



Минобороны России предупредило о подготовке в Сумской области киевским режимом под руководством спецслужб Великобритании «новых лживых постановочных провокаций» с целью обвинить Вооруженные Силы РФ в якобы жестоком отношении к украинцам. В ведомстве заявили, что «очередной фейк будет раскручиваться западными СМИ в самое ближайшее время», чтобы продолжить «нагнетание русофобии на фоне стремительно развивающегося в Европе экономического кризиса». По информации Минобороны России, в селе Нижняя Сыроватка под Сумами в один из подвалов жилых домов стаскиваются тела, которые выдадут за якобы очередные жертвы российской армии. Однако оттуда ВС РФ вышли еще 20 марта, обратили внимание в ведомстве.

Фото: function.mil.ru

В Минобороны России утверждают, что на Украине действует целая сеть иностранных специалистов по информационно-психологическому воздействию на население. Они на профессиональной основе занимаются производством «грязных постановок», заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Украине действует целая сеть иностранных специалистов по информационно-психологическому воздействию на население. Они на профессиональной основе занимаются производством «грязных постановок», заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что спецоперация на Украине «призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене». Он предупредил, что Россия никогда не займет подчиненное положение, она будет членом международного сообщества на равных условиях. Что касается российско-украинских переговоров, Лавров рассказал, что делегация Киева «каждый раз изворачивается, бывает, на 180 градусов, отвергая то, что она сама предлагала пару дней назад». При этом он обратил внимание, что русская сторона терпеливая и настойчивая.



По инициативам Германии, Турции и Франции по эвакуации мирных жителей и иностранцев Россия открывает дополнительный гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск и далее по двум направлениям. Первый маршрут — наземным транспортом в Крым или Запорожье (на подконтрольные киевским властям территории), второй — морским транспортом по избранным направлениям. Как сообщили в Минобороны РФ, сегодня Украина заявила еще девять коридоров на запорожском и донецком направлениях и по-прежнему ни одного в Россию.



Скриншот видео Минобороны России

За сутки Вооруженные силы России без участия Украины эвакуировали из ДНР, ЛНР и опасных районов Украины 17 117 человек, из которых 2 560 — дети. Всего с начала специальной военной операции вывезены 740 219 человек, в том числе 140 623 несовершеннолетних. Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении эвакуировали 135 659 граждан, в том числе 696 за последние сутки.



Пограничные регионы России один за другим из-за спецоперации вводят желтый уровень террористической опасности. В их числе Кантемировский и Россошанский районы Воронежской области, Брянская и Белгородская области, Ейский и Щербиновский районы Краснодарского края и север Крыма. При желтом уровне террористической опасности гражданам рекомендуется воздержаться от посещения мест массового пребывания людей. При нахождении на улице или в общественном транспорте необходимо иметь при себе документы, предоставлять их для проверки по первому требованию правоохранителей.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что темпы проведения спецоперации ускорят. «Сейчас с учетом всех факторов, которые обусловлены сложной ситуацией, в которой находятся люди, также провокационными мероприятиями со стороны украинского режима, включая обстрел Краматорска, мы считаем необходимым ход освободительной операции интенсифицировать», — рассказал он.

Скриншот трансляции Первого канала

Пушилин также сообщил, что силы ДНР взяли под контроль порт в Мариуполе. Замначальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин добавил, что ведутся «операции по зачищению территории». После них планировалось привлечь к работе саперов, так как большая часть порта заминирована.

О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый месяц, с 24 февраля по 24 марта, и последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.

*«Правый сектор» — организация признана экстремистской 17 ноября 2014 года решением Верховного суда РФ, ее деятельность запрещена в РФ.

