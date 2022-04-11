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Пушилин: операция по освобождению ДНР будет интенсифицирована

12:59, 11.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Пушилин: операция по освобождению ДНР будет интенсифицирована
Фото: denis-pushilin.ru

Операция по освобождению Донецкой Народной Республики будет интенсифицирована, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

— <…> чем больше мы затягиваем, тем больше гражданского населения просто страдает, находясь в заложниках ситуации. У нас обозначены направления по которым необходимо ускорить определенные шаги, — приводит его слова «РИА Новости».

Пушилин недавно заявлял, что войска России, Луганской и Донецкой народных республик противостоят не одной Украине, а целому конгломерату стран. Он отметил — противник действует профессионально и такие навыки нельзя приобрести за год-два.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий и ходе спецоперации России на Украине. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.

Маргарита Головатенко
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