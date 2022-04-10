Хронология военной спецоперации: самое важное за 10 апреля
Ключевые события 46-го дня специальной военной операции России на Украине
День 46-й: новые провокации Киева, освобождение моряков в порту Мариуополя
- В распоряжении силовых ведомств России в Херсоне попали оперативные документы службы безопасности Украины под грифом «совершенно секретно». Часть их связана с работой силовиков с представителями Украинской православной церкви Московского патриархата и казачьих общин, определенных как «пророссийски настроенные». Несколько документов, связанных с работой СБУ со своей херсонской агентурой, были подписаны старшим оперуполномоченным третьего сектора ВЗНД СБУ по Херсонской области старшим лейтенантом Богданом Форостием. Одну из бумаг под грифом «совершенно секретно» составили на имя временно исполнявшего обязанности начальника ВЗНД СБУ по Херсонской области майора Олега Кривого.
- Состоялся очередной обмен российско-украинскими пленными. Среди них четыре сотрудника «Росатома» и российские военнослужащие. Сегодня ранним утром они прилетели в Россию. Точное количество вернувшихся россиян и схема обмена гражданами не уточняются.
- Вооруженные Силы России в ходе специальной операции на Украине высокоточными ракетами морского базирования уничтожили штаб и место базирования националистического батальона «Днепр» в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области. Также ракетами в районе населенного пункта Старобогдановка Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев уничтожили выявленные разведкой пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов С-300.
- Украинские националисты «Азова», отступая из Мариуполя, захватили два иностранных судна — «Царевна» и «Леди Аугуста». Как сообщил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин, экипажи судов удерживались в заложниках, а националисты вели огонь с палуб из 120-миллиметровых минометов, различных типов гранатометов и стрелкового оружия. Ближе к вечеру с кораблей, заблокированных в порту Мариуполя, эвакуировали 47 человек.
- Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против депутата Верховной Рады Украины Валентина Наливайченко — в эфире одного из украинских телеканалов он заявил, что власти страны намереваются физически ликвидировать участников российской военной операции по завершении боевых действий. Депутат отметил, что если военных из России «не получится привлечь к уголовной ответственности, то их необходимо уничтожить, где бы они ни находились».
- Также Бастрыкин поручил установить данные украинских националистов, издевавшихся над российским солдатом. По данным СК, в описании к опубликованному одним журналистом фото сообщалось, что российского военного сожгли украинские националисты. Перед смертью его пытали и жестоко издевались.
- С 11 апреля в Курской области вводится желтый (высокий) уровень террористической опасности в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, существует три уровня опасности по установленной шкале: повышенный — синий, высокий — желтый и критический — красный. Он добавил, что в связи с этим в области установили контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция. Также усилено патрулирование населенных пунктов.
- Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Киев при поддержке стран Запада готовит несколько провокаций, в том числе с с массовым уничтожением мирных жителей в Луганской Народной Республике, чтобы обвинить в этом Вооруженные силы РФ. В населенном пункте Раговка Киевской области планируется проведение провокации с организацией постановочных съемок поиска и вскрытия мест массового захоронения гражданских лиц, якобы убитых российскими военными. А в Кременную Северодонецкого района заранее прибыли и разместились в здании районной больницы репортеры зарубежных СМИ для съемок видео подготовленной украинскими военными провокации с обстрелом якобы российскими ВС машин скорой помощи, перевозящих пациентов.
- За прошедшие сутки российские военные без помощи Киева эвакуировали из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик в Россию почти 18 668 человек, из них — 2 910 детей. По его словам, всего с начала спецоперации эвакуированы 723 102 человека, из которых 138 063 ребенка. Госграницу России пересекли 93 334 автомобиля, из них за сутки — 3 185. Помимо этого, из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении без помощи Украины от националистов удалось спасти 134 963 человека, в том числе за истекшие сутки — 664.
О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый месяц, с 24 февраля по 24 марта, и последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.
Дарья ПинегинаПроисшествияОбщество
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