Житель Казани предстанет перед судом за оправдание терроризма в интернете

Уголовное дело передано в суд

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане завершено расследование уголовного дела против 37-летнего жителя Казани. Ему инкриминируют публичное оправдание терроризма с использованием интернета и унижение достоинства группы лиц по национальному признаку.

— В 2023 году обвиняемый разместил в одном из мессенджеров комментарии с оправданием террористической деятельности, — сообщает Следком.

В 2025 году он уже привлекался к административной ответственности за подобные высказывания, но продолжал публиковать аналогичные сообщения в группах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Преступную деятельность пресекли сотрудники СК, ФСБ и МВД в ходе совместных оперативных мероприятий. Следствие собрало достаточно доказательств, поэтому дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Ранее сообщалось, что в Татарстане возбудили уголовное дело по факту ДТП на трассе Буинск — Ульяновск, в котором погибли три человека.



Вадим Вахрушев