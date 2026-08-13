Житель Казани предстанет перед судом за оправдание терроризма в интернете
Уголовное дело передано в суд
В Татарстане завершено расследование уголовного дела против 37-летнего жителя Казани. Ему инкриминируют публичное оправдание терроризма с использованием интернета и унижение достоинства группы лиц по национальному признаку.
— В 2023 году обвиняемый разместил в одном из мессенджеров комментарии с оправданием террористической деятельности, — сообщает Следком.
В 2025 году он уже привлекался к административной ответственности за подобные высказывания, но продолжал публиковать аналогичные сообщения в группах.
Преступную деятельность пресекли сотрудники СК, ФСБ и МВД в ходе совместных оперативных мероприятий. Следствие собрало достаточно доказательств, поэтому дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.
Ранее сообщалось, что в Татарстане возбудили уголовное дело по факту ДТП на трассе Буинск — Ульяновск, в котором погибли три человека.
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