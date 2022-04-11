ВС России сообщило об уничтожении базового лагеря «Правого сектора»* в Донецкой области

Фото: скриншот видео Минобороны России

В районе н.п. Новогродовка Донецкой области российские военные уничтожили базовый лагерь нацистов «Правого сектора»*. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Днем у Часова Яра в Донецкой области «Кинжалом» уничтожили защищенный командный пункт группировки украинских войск в Донбассе. В районе Селидово Донецкой области уничтожили «Точка-У», 2 РСЗО в подземном укрытии и до 40 украинских националистов.

Фото: скриншот видео Минобороны России

В результате ударов в районе Попасной, Новозвановки и Золотого российские военные уничтожили до 300 украинских боевиков и свыше 50 боевых машин. Оперативно-тактическая операция ВКС России поразила 42 военных объекта Украины, пишет «РИА Новости».



Утром Министерство обороны России сообщило, что российские военные при помощи ракет «Калибр» уничтожили два склада боеприпасов и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 на южной окраине Днепропетровска на Украине. Оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 78 военных объектов Украины.



*Запрещенная в России террористическая организация

Татьяна Леухина