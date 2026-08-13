Впервые за три дня в Татарстане объявлен режим беспилотной опасности
Ограничения действуют с 04.26 мск
В Татарстане введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Ограничения действуют с 04.26 по московскому времени.
Аналогичные меры введены в соседних Ульяновской и Самарской областях, а также в Чувашии.
Режим беспилотной опасности в Татарстане объявлен впервые после атаки БПЛА на Нижнекамск в понедельник.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».