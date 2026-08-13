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Впервые за три дня в Татарстане объявлен режим беспилотной опасности

04:34, 13.08.2026

Ограничения действуют с 04.26 мск

Впервые за три дня в Татарстане объявлен режим беспилотной опасности
Фото: скриншот приложения МЧС

В Татарстане введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Ограничения действуют с 04.26 по московскому времени.

Аналогичные меры введены в соседних Ульяновской и Самарской областях, а также в Чувашии.

Режим беспилотной опасности в Татарстане объявлен впервые после атаки БПЛА на Нижнекамск в понедельник.

Зульфат Шафигуллин

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ПроисшествияОбщество Татарстан

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