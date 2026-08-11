В Казани продают два BMW, которые прятала от госказны семья полковника Дорошкевича

Найти иномарки, подлежащие изъятию в доход государства, помогли сотрудники ФСБ

BMW X6 забирали из поселка Мирный. Фото: скриншот с ГИС ТОРГИ

Росимущество выставило на торги почти за десять миллионов рублей черный BMW X5 и белый X6 той же марки. Оба авто ранее числились в собственности сына бывшего начальника казанского отдела полиции «Зареченский» Тараса Дорошкевича, но по решению Приволжского райсуда Казани подлежали обращению в доход государства как неподтвержденные официальными доходами. Поскольку владелец использовал поддельные номера, найти машины не могли почти 9 месяцев, по данным источников «Реального времени», в розыске приставам помогли сотрудники ФСБ.

Оба «полицейских» лота размещены на площадке РТС-тендер. Прием заявок по обоим стартовал 7 августа. Последний день подачи — 1 сентября. Электронные аукционы назначены на 4 сентября.

BMW X5 XDRIVE30D черного цвета 2019 года выпуска выставлен Росимуществом по начальной цене в 5 млн 367 тысяч рублей (с учетом НДС), шаг аукциона определен в 268 тысяч 382 рубля.

XDRIVE30D черного цвета 2019 года выпуска выставлен Росимуществом по начальной цене в (с учетом НДС), шаг аукциона определен в 268 тысяч 382 рубля. BMW X6 XDRIVE30D белого цвета также был выпущен в 2019 году. Его хотят продать с торгов минимум за 4 млн 309 тысяч рублей. Шаг электронного аукциона определен в 215 тысяч 453 рубля.

BMW X5 перехватили в центре с подменными номерами. скриншот с ГИС ТОРГИ

На сайте «ГИС Торги» сообщается — эти машины реализуются с ключами, документами и противоугонными системами.

Напомним, инициатором «раскулачивания» семьи казанского полковника выступил прокурор Татарстана. Первый процесс по его иску в 2023 году завершился в пользу полицейского, однако Шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил и это решение, и апелляционное определение Верховного суда Татарстана, вернув иск на пересмотр в первую инстанцию.

Тарас Дорошкевич претензии прокуратуры в судах не признавал. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В апелляционной и кассационной инстанциях, а затем и на повторном процессе сотрудники прокуратуры указывали на сомнительность договора беспроцентного займа сроком на три года, согласно которому в феврале 2022-го бизнесмен Марк Шагеев одолжил безработному студенту энергетического колледжа — сыну полковника аж 5 миллионов рублей, и почему-то заключил эту сделку в здании ОП «Зареченский». При этом, по данным ФСБ, в день заключения указанного договора Шагеев отдел полиции не посещал — номер его мобильного в данной зоне не фиксировался.

В марте 2025-го Приволжский суд Казани согласился с прокуратурой, что реальные доходы семьи начальника отдела полиции не позволяли приобрести в 2020—2022 годах земельный участок площадью 552 кв. м с жилым домом 234 «квадрата» в Казани и три автомобиля. Дом с землей, а также оформленные на сына главного ответчика BMW X5 и BMW X6 суд постановил обратить в доход государства в натуральном виде, прекратив права собственности ответчиков. А кроме того, решил взыскать 2,45 млн за еще одну, уже проданную машину. В октябре того же года Верховный суд Татарстана согласился с изъятием этих активов. Кассация также не нашла оснований для отмены решения райсуда.

По данным источников «Реального времени», на данный момент постановление по антикоррупционному иску исполнено по всем пунктам, кроме последнего — выплаты в казну 2,45 млн рублей. При этом дом с участком перешли в госсобственность значительно раньше, чем две иномарки, хотя обычно бывает наоборот.

Лишь летом 2026-го сотрудникам ФСБ удалось отследить перемещения Дорошкевича-младшего и достоверно установить факт использования поддельного госномера, — отмечает осведомленный источник «Реального времени». Информация была передана приставам и сотрудникам ГИБДД, в итоге с месяц назад сына экс-начальника отдела полиции «Зареченский» перехватили в центре Казани за рулем черного BMW X5. А чуть позже семья полковника проинформировала силовиков, что вторую иномарку можно забрать в поселке Мирный.

В итоге оба автомобиля «доехали» до торгов.