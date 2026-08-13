В Татарстане число IT-преступлений за 7 месяцев сократилось на 43%
Раскрываемость таких дел составила 24,8%
За семь месяцев 2026 года в Татарстане зарегистрировано 9492 преступления с использованием информационных технологий, что на 43% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Раскрываемость таких дел составила 24,8%, сообщили в Казани на пресс-конференции о мерах противодействия распространенным схемам мошенничества.
Раскрываемость упала на 1,5%
По сравнению с показателем прошлого месяца раскрываемость таких преступлений немного упала — в июне было 26,3%.
Основное количество правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ) в Татарстане приходится на мошенничество — 5147 случаев (+629 случаев за месяц), кражи — 1497 (+147) и неправомерный доступ к компьютерной информации — 751 (+43).
Представитель прокуратуры РТ Алмаз Фаттахов подчеркнул, что мошеннические кол-центры все чаще используют российских граждан в качестве курьеров для вывода похищенных денег. Организаторы вербуют молодых людей через даркнет и закрытые Telegram-каналы под предлогом логистики или документооборота.
В текущем году правоохранители республики задержали 106 лиц, участвовавших в схемах в качестве курьеров.
Еще накануне в прокуратуре отчитались о завершении расследования крупного уголовного дела в отношении группы мошенников из Татарстана. По версии следствия, с июня по сентябрь 2024 года соучастники организовали кол-центр и обзванивали жителей Татарстана, Марий Эл, Мордовии и Удмуртии под предлогами сохранения сбережений или избежания уголовного преследования. Общая сумма ущерба превысила 17 млн рублей, уголовное дело направлено в Советский районный суд Казани для рассмотрения по существу.
Около 40 заявлений о киберпреступлениях ежедневно
По словам начальника отдела УБК МВД по РТ Раила Курякова, ежедневно в территориальные отделы полиции поступает около 40 заявлений о киберпреступлениях. Социальный портрет потерпевшего изменился: незначительный перевес зафиксирован среди женщин (58%), а возрастная структура выровнялась — жертвами становятся не только пожилые люди.
Почти каждый второй задержанный преступник моложе 30 лет и часто является студентом без постоянного дохода. С лета 2025 года снижение регистрируемых преступлений идет в среднем на 30%, общее падение по сравнению с 2024 годом составило 10 тысяч фактов.
Снижение числа преступлений связывают с введением уголовной ответственности за дропперство, расширением антифрод-систем банков и периодом охлаждения при выдаче кредитов. С марта 2025 года граждане могут установить самозапрет на выдачу займов через «Госуслуги».
С начала года изъято более 50 сим-боксов и 5 тысяч сим-карт, используемых для звонков из-за рубежа. Мошенники также вовлекают пожилых людей в обслуживание инфраструктуры кол-центров: в Казани была задержана 80-летняя пенсионерка, работавшая администратором сим-бокса.
Меж тем сегодня премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое с 1 марта 2027 года запрещает операторам заключать договоры на использование устройств с физлицами.
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