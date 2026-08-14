АГР с партнером из КНР могут вложить до 4,5 млрд в выпуск трансмиссий в Елабуге

Российский автохолдинг и компания Defetoo из КНР учредили в «Алабуге» совместное предприятие для выпуска коробок передач

Фото: Максим Платонов

Российский автомобильный холдинг АГР в партнерстве с китайской инвесткомпанией «Этиджей Рус» (представляет интересы Defetoo и автоконцерна Chery) принял решение выйти в Татарстан с проектом локализации автокомпонентов. Учрежденное в июле предприятие АГТ собирается заниматься промышленной сборкой трансмиссий в рамках ОЭЗ «Алабуга», утверждают источники «Реального времени». Статус резидента дает возможность беспошлинно ввозить дорогостоящее оборудование, инвестиции в проект оцениваются от 2 до 4,5 млрд рублей. «На самом деле, если инициатива будет реализована, то это будет значительный шаг вперед, потому что подобных примеров в РФ почти нет», — говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Зачем АГР Андрея Карагина едет в «Алабугу»

Российский автомобильный холдинг АГР, под чьим контролем находятся бывшие автозаводы Toyota, Hyundai и Volkswagen, договорился с китайской инвесткомпанией «Этиджей Рус» о развитии компонентной базы в Татарстане. В июле они зарегистрировали в Елабуге совместную компанию ООО «АГТ», следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс». 51% долей принадлежит российскому производителю АГР, оставшиеся 49% — китайской «Этиджей Рус», представляющей интересы китайской Defetoo (КНР часто использует инвестструктуры для реализации международных проектов, — прим. авт.).

Генеральным директором предприятия назначен выходец из команды топ-менеджеров «Соллерса» Ильдар Хисматуллин. Информацию об этом подтвердили в местных органах власти.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Основной вид деятельности АГТ — производство автокомпонентов. Речь идет о промышленной локализации трансмиссий, уточнил источник «Реального времени». Предварительно в программу включили весь комплекс узлов: сцепление, коробку передач, карданный вал, раздаточную коробку и прочие элементы системы. Общая емкость проекта оценивается в пределах 2—4,5 млрд рублей в зависимости от этапов реализации.

Программа реализуется в рамках обязательств производителя АГР по локализации собираемых китайских автомобилей в России, утверждает собеседник, не раскрывая названия.

Вслед за АГТ российская компания зарегистрировала в конце июля вторую «компонентную» «дочку» — ООО «Межрегиональный кластер автомобилестроения», но без участия китайского партнера. Ее гендиректором стал Андрей Карагин, владелец всей группы АГР, в прошлом — собственник московской сети автосалонов «Авилон».

Реальное время / realnoevremya.ru

В настоящее время елабужская АГТ функционирует номинально. Но в скором времени российский автомобильный холдинг АГР собирается стать резидентом «Алабуги» и пользоваться налоговыми льготами, утверждают источники «Реального времени». Подана ли заявка или ее только готовят, информация не раскрывается. Сейчас минимальный объем инвестиций составляет 150 млн рублей. Правда, условия получения льгот с 1 апреля этого года ужесточились. Действует принцип «рубль на рубль»: теперь налоговые льготы зависят от размера капитальных вложений и расходов бизнеса на НИОКР. Но это требование начинает действовать только с четвертого года работы в ОЭЗ.

«Реальное время» направило запрос в «АГР Холдинг», ответ будет опубликован по получении. Позднее пресс-служба компании сообщила о создании совместного с китайской компанией Defetoo центра автомобильных исследований и разработок. В сообщении говорится, что площадка создана для развития инженерных компетенций и настройки автопродукции под особенности российского рынка.

Китайский Jeland может получить плюс 600 баллов?

Российская автомобильная компания «АГР Холдинг» в январе перезапустила производство на всех трех автозаводах, оставшихся после ухода иностранных компаний. Под ее управлением находятся площадки Toyota в Шушарах и General Motors (позднее — Hyundai) в Сестрорецке под Санкт-Петербургом. Их суммарная мощность — 300 тысяч автомобилей в год. Под контролем холдинга находится и бывший завод Volkswagen в Калуге. Стратегическим партнером группы АГР стала китайская Defetoo, которая передает машинокомплекты автомобилей концерна Chery и его суббрендов (Omoda, Jaecoo, Lepas, Exeed, Exlantix, iCar).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Будет ли елабужская АГТ выпускать трансмиссию для всех заводов группы или под какую-то отдельную модель китайского внедорожника, информации нет. Но в июне этого года руководство холдинга сообщило о подготовке к запуску третьей модели бренда Jeland, собираемой в Шушарах. «Это машина китайского бренда, которая собирается в России в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) и имеет высокий уровень локализации производства (более 1,5 тыс. баллов)»,— рассказывали ранее в Минпромторге РФ. По оценке экспертов, локализация трансмиссии добавит 600 баллов, что позволит собираемому автомобилю достичь максимального уровня локализации. Это особенно важно для тех, кто претендует на попадание в список автомобилей, разрешенных для закупок в такси.

Кого имел в виду Альберт Каримов

О том, что Татарстан может стать площадкой для замещения автокомпонентов, рассказывал замминистра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов в феврале этого года. По его словам, дальнейшая локализация производства критически важных комплектующих находится в приоритете у властей. В качестве стимула автопроизводители могут взять льготный кредит ФРП под 3% годовых, гранты на реинжиниринг.

— Благодаря развитой инфраструктуре Татарстан продолжает привлекать крупных инвесторов. В ближайшее время мы планируем анонсировать запуск масштабного проекта по производству компонентов для коробок передач, — рассказывал замглавы Минпромторга РФ. — Это решение станет стратегически важным для всей отрасли. Подробности будут раскрыты на официальном старте реализации проекта.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Опыт в реализации проектов по замещению иностранных автокомпонентов есть. КАМАЗ запустил завод автомобильных мостов, куда были вложены 5 млрд рублей по кредиту ФРП. В общей сложности с 2022 года челнинский автогигант на локализацию автокомпонентов получил свыше 40 млрд рублей. Камский механический завод в Набережных Челнах освоил полный цикл производства шестерен для редукторов ведущих мостов автомобилей КАМАЗ, потратив почти 500 млн рублей по кредиту ФРП. Другие автопроизводители освоили муфты и фланцы. «Программа по развитию автокомпонентов продолжается, есть возможность получать займы от 3 до 5%», — призывал Альберт Каримов. По его словам, с 2022 года было профинансировано около 197 проектов на общую сумму свыше 120 млрд рублей.

С коробками передач у нас пусто

— На самом деле, если инициатива АГР будет реализована, то это будет значительный шаг вперед, потому что подобных примеров в России почти нет, — говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. — Сейчас «Соллерс» собирает коробки передач на Заволжском моторном заводе, но в значительной степени пока из импортных компонентов. Есть другие примеры, но в целом в этом направлении у нас, честно говоря, пусто.

Программа локализации легковых автомобилей в России зачастую ограничивается операциями полного цикла со сваркой и окраской — то есть в страну ввозят кузовные панели, а далее их сваривают и окрашивают на местных площадках. Лишь в последнее время автопроизводители начали активнее осваивать производство более сложных компонентов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Еще до массового пришествия зарубежных производителей мы хорошо научились выпускать сиденья, пластиковые панели, электронные блоки управления. Начинаем осваивать блоки АБС и системы стабилизации. Haval в Тульской области ведет механическую обработку головки блока и блоков цилиндров, с будущего года должны запустить литейное производство. Но самая большая засада как раз по трансмиссиям, — указал Кадаков. — Если в «Алабуге» смогут наладить, то будет создан прецедент.

С другой стороны, возникает вопрос: в чем именно будет заключаться деятельность предприятия? Если ограничиться простой сборкой компонентов, будь то роботизированная коробка передач, автомат или вариатор, это нельзя назвать полноценным производством, считает эксперт. «Безусловно, это полезный опыт, но без глубокой локализации мы остаемся лишь «сборочным цехом», где добавленная стоимость создается только за счет ручного труда. А если будем не только собирать эти коробки или какие-то другие узлы трансмиссии, но и налаживать выпуск с нуля, тогда будет совсем круто. Конечно, это не может быть в одночасье, но важно иметь в плане — сборка, потом, скорее всего, отливка корпуса и т. д. Не боги горшки обжигают, но тем не менее до сих пор у нас этого нет», — подчеркнул собеседник издания.