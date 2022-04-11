«Калибры» уничтожили поставленную Киеву из Европы технику дивизиона С-300

Вчера ракетами «Калибр» российские военные уничтожили два склада боеприпасов и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 на южной окраине Днепропетровска на Украине, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.



Техника зенитного ракетного дивизиона С-300 была поставлена киевскому режиму одной из европейских стран, указали в Минобороны и отметили, что были поражены в том числе четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава украинских вооруженных сил, сообщает «РИА Новости».

Ночью высокоточные ракеты воздушного базирования в районе населенного пункта Великая Новоселовка уничтожили базу ремонта вооружения и военной техники украинских сил противовоздушной обороны, в числе которых зенитные ракетные комплексы «Бук-М1» и «ОСА-АКМ».

Высокоточными ударами в районах населенных пунктов Воздвиженка-2 и Ивановка Донецкой области уничтожили девять танков, пять самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация», пять реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и более 60 националистов.

Фото: скриншот видео Министерства обороны

Российские средства противовоздушной обороны в районе населенного пункта Изюм сбили в воздухе два украинских самолета Су-25. Уничтожены три беспилотника в районах Балаклея Харьковской области, Гуляйполе и Волноваха, еще один аппарат типа «Валькирия» в районе населенного пункта Калининское Николаевской области. В районе населенного пункта Посад-Покровское Херсонской области сосредоточенным огнем из стрелкового оружия сбит в воздухе украинский военный вертолет Ми-24.

Оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 78 военных объектов Украины. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 129 самолетов, 99 вертолетов, 243 зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 441 беспилотный летательный аппарат, 2 079 танков и других боевых бронированных машин, 239 установок реактивных систем залпового огня, 909 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 003 единицы специальной военной автомобильной техники.

Вчера начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Киев при поддержке стран Запада готовит акции с массовым уничтожением мирных жителей в Луганской народной республике, чтобы обвинить в этом Вооруженные силы России.

Маргарита Головатенко