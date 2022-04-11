Минобороны России сообщило об уничтожении украинской пусковой установки ракет «Точка-У»

Министерство обороны России отчиталось о ходе специальной военной операции на Украине. По данным ведомства, с ее начала уничтожено уже 2 132 танка и других боевых бронированных машин ВСУ, 2 028 единиц специальной военной автомобильной техники, 913 орудий полевой артиллерии и минометов, 441 беспилотник, 243 зенитных ракетных комплекса С-300, 241 установка реактивных систем залпового огня, 130 самолетов и 99 вертолетов.

В Минобороны России сообщили, что высокоточными ракетами воздушного базирования в районе Селидово Донецкой области уничтожена украинская пусковая установка тактических ракет «Точка-У». Ими ВСУ 8 апреля нанесли удар по железнодорожному вокзалу Краматорска.



Кроме того, в ходе спецоперации уничтожены две украинские установки реактивных систем залпового огня в подземном укрытии, два замаскированных скопления вооружении и военной техники и до 40 человек украинских националистов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. В районе города Новогродовка Донецкой области уничтожен базовый лагерь нацистов террористической организации «Правый сектор»* (запрещен в РФ).

Кроме того, днем Вооруженные силы России уничтожили авиационным ракетным комплексом «Кинжал» «заглубленный, хорошо защищенный командный пункт группировки украинских войск в Донбассе», пишет ТАСС. Он располагался в районе города Часов Яр Донецкой области, рассказали в Минобороны РФ.

За сегодняшний день высокоточными ракетами наземного базирования в районах населенных пунктов Попасная, Новозвановка и Золотое Донецкой области уничтожены три ротных опорных пункта, две ротные тактические группы украинской 24-й механизированной бригады и бригады территориальной обороны, два места скопления личного состава, вооружения и военной техники ВСУ и командно-наблюдательный пункт батальона. В общей сложности в результате ударов в указанных районах ликвидировано до 300 украинских боевиков, свыше 50 боевых бронированных машин и до 25 автомобилей различного назначения, рассказал Конашенков.

Также в Минобороны России доложили, что отечественными средствами противовоздушной обороны в районе города Синельниково Днепропетровской области сбит в воздухе истребитель Су-27 ВСУ.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация о ходе военной операции на Украине — в специальном сюжете интернет-газеты.

* «Правый сектор» — организация признана экстремистской 17 ноября 2014 года решением Верховного суда России, ее деятельность запрещена на территории страны.

