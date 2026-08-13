При атаке БПЛА на Нижнекамск пострадал гражданин Турции

Мужчина госпитализирован в БСМП Набережных Челнов

Фото: Айдар Раманкулов

В ходе атаки беспилотников на Нижнекамск пострадал один гражданин Турции. Об этом сообщила пресс-служба больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов, куда доставили раненого.

— Мужчина бодр, его состояние удовлетворительное, но о выписке пока говорить рано. Врачи проводят дополнительные обследования и продолжают контролировать его состояние, — сообщает пресс-служба.



В больницу уже прибыла делегация турецкого посольства, чтобы поддержать соотечественника. Дипломаты также выразили соболезнования в связи с трагедией в Нижнекамске.

Ранее сообщалось, что двоих пострадавших в результате атаки беспилотников на Нижнекамск перевели из Нижнекамской ЦРБ в реанимационное отделение Республиканской клинической больницы Казани. Состояние обоих пациентов врачи оценивают как тяжелое.



Вадим Вахрушев