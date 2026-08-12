В ДТП на трассе Казань — Ульяновск погибли три человека

Прокуратура организовала проверку

Фото: Артем Дергунов

На 9-м километре трассы Р-241 Казань — Ульяновск произошла авария с участием трех автомобилей. По предварительным данным, водитель Volkswagen Tiguan (1972 года рождения) не справился с управлением и столкнулся с Lada Iskra и Lada Kalina.

— В результате дорожно-транспортного происшествия погибли трое пассажиров автомобиля Lada Iskra, — сообщает прокуратура.

Водитель этой же машины и пассажир Volkswagen Tiguan доставлены в больницу. Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту ДТП и взяла ее ход на контроль.

В результате удара погибла женщина 1984 года рождения и двое детей, 2016 и 2022 годов рождения. Еще пять человек с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что в Алексеевском районе Татарстана произошла авария с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля Peugeot.

Вадим Вахрушев