В ДТП на трассе Казань — Ульяновск погибли три человека
Прокуратура организовала проверку
На 9-м километре трассы Р-241 Казань — Ульяновск произошла авария с участием трех автомобилей. По предварительным данным, водитель Volkswagen Tiguan (1972 года рождения) не справился с управлением и столкнулся с Lada Iskra и Lada Kalina.
— В результате дорожно-транспортного происшествия погибли трое пассажиров автомобиля Lada Iskra, — сообщает прокуратура.
Водитель этой же машины и пассажир Volkswagen Tiguan доставлены в больницу. Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту ДТП и взяла ее ход на контроль.
В результате удара погибла женщина 1984 года рождения и двое детей, 2016 и 2022 годов рождения. Еще пять человек с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.
Ранее сообщалось, что в Алексеевском районе Татарстана произошла авария с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля Peugeot.
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