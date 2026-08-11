Президент Узбекистана создал комиссию для помощи пострадавшим в Татарстане

В состав делегации вошли сотрудники МЧС, МИД, Минздрава и миграционной службы

Фото: Динар Фатыхов

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев распорядился направить в Российскую Федерацию специальную межведомственную делегацию. Решение связано с гибелью восьми граждан Узбекистана в результате атаки беспилотника на Нижнекамск, сообщает пресс-служба МЧС республики.

— Комиссии поручено оказать помощь пострадавшим, организовать доставку тел погибших в Узбекистан специальным авиарейсом и оказать содействие их семьям, — сообщает пресс-служба.

В составе группы — представители МЧС, МИД, министерства здравоохранения, миграционной службы и других профильных ведомств. Кроме того, президент поручил сформировать правительственную комиссию, которая займется сбором данных о состоянии пострадавших.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

На месте трагедии уже работают сотрудники генконсульства Узбекистана в Казани и миграционной службы. Вместе с российскими коллегами они принимают экстренные меры для урегулирования ситуации. Правительственной комиссии также поручено оказывать помощь пострадавшим и их семьям.

Ранее сообщалось о том, что при атаке беспилотников на объекты в Нижнекамске погибли 13 человек. Семеро из них были гражданами Узбекистана.

Вадим Вахрушев