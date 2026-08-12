Суд Казани отпустил ВИП-дорожника Шевырева на ночные работы

Обвиняемому по делу о покушении на убийство снохи сняли запрет на выход из дома с 10 часов вечера до 6 часов утра

Фото: Артем Дергунов

Только что Советский райсуд Казани освободил бенефициара стройхолдинга «Волга-Автодор» Станислава Шевырева от запрета на выход из дома в вечерние и ночные часы. На снятии этого ограничения настаивал сам обвиняемых в покушении на сноху, его адвокаты и директор «Волга-Автодора», направивший в суд письмо о производственной необходимости работы своего зама Шевырева почти в круглосуточном режиме, сообщает с места журналист «Реального времени». Также сегодня выяснилось — в «деле Шевыревых» появился новый фигурант.

Судья Марс Ганеев частично удовлетворил ходатайство следователя 1-го отдела Следкома по РТ Айрата Гиниятуллина о продлении срока запрета определенных действий Станиславу Шевыреву и отклонил ходатайство защиты в части снятия запрета не свободное использование мобильного телефона.

Станислава Шевырева обвиняют в двух покушениях на невестку в составе орггруппы — одно, по версии силовиков, могло закончиться убийством, другое — причинением тяжкого вреда здоровью. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

— Я не скроюсь и не стану препятствовать следствию, — убеждал суд Шевырев. — Текущая мера не позволяет в полной мере осуществлять мои трудовые обязанности как замдиректора. Прошу дать возможность приносить пользу обществу. Запрет покидать дом с 22 часов негативно сказывается на производстве работ на социально значимых объектах, которыми наша компания занимается фактически круглосуточно

Напомним, дело о резонансном покушении на супругу казанского бизнесмена находится на контроле у главы СКР Александра Бастрыкина, расследованием занимается 1-й отдел по особо важным делам Следкома по Татарстану.

Утром 14 октября 2025 года у гимназии №94 Казани мужчина в мотоциклетном шлеме напал на Ирину Шевыреву с ножом и нанес ей множество ударов, а потом сбежал. Камеры уличного наблюдения зафиксировали и его прибытие к месту будущего преступления на электровелосипеде, и нападение, и отход этого «велокиллера». Его личность силовики установили довольно оперативно: экс-сотрудник МЧС Рафис Султанов после преступления покинул Татарстан на автомобиле брата другого фигуранта дела Бурихона Хамидова, но уже через несколько дней был экстрадирован из Таджикистана и признался сразу в двух нападениях на Ирину Шевыреву — с нанесением ножевых и более раннем наезде на электросамокате. В разговоре с «Реальным временем» Султанов подтверждал — получал за это деньги, но при нападении с ножом и бегстве за пределы РФ действовал не вполне добровольно. Озвучивал и цифру — якобы за убийство были обещаны 40 млн рублей.

На старте следствия к ответственности привлекали семерых. Сейчас под домашним арестом и госзащитой находится Булат Галлямов, работавший в службе безопасности «Волга-Автодора» девять лет до задержания. Под стражей — глава службы безопасности «Волга-Автодора» Андрей Черкасин, бывший сотрудник МЧС Рафис Султанов, сознавшийся и в нападении на Шевыреву с ножом, и в наезде на нее на электросамокате годом ранее. Также арестован Бурихон Хамидов, неофициально работавший в той же организации. Его брат объявлен в международный розыск. Свекор потерпевшей Станислав Шевырев успел побывать в СИЗО и под домашним арестом, а сейчас ограничен запретом определенных действий.

На заседании Глеб Федюшков (в центре) против продления домашнего ареста не возражал. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Ранее суд прекратил преследование Шевырева-младшего, мужа потерпевшей. Зато, как выяснилось сегодня, еще в июне в качестве фигуранта этого дела силовики задержали Глеба Федюшкова, которому предъявили обвинение только по эпизоду покушения на умышленное причинение тяжких телесных повреждений путем наезда на Ирину Шевыреву на электросамокате еще в 2024 году. Вину он признал полностью, был взят под госзащиту. Сегодня райсуд продлил ему срок домашнего ареста.