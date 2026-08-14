Обзор книгоиздания в России в первой половине 2026 года: количество изданий растет, а тиражи падают

Каждая вторая книга в России выходит тиражом менее 1 тыс. экземпляров

Фото: Динар Фатыхов

На этой неделе «Российская книжная палата» Российской государственной библиотеки (РГБ) опубликовала данные о выпуске книг и брошюр за первое полугодие 2026-го. Литературная обозревательница «Реального времени» Екатерина Петрова проанализировала опубликованную статистику и делится наиболее интересными цифрами и данными из нее.

От микротиражей до бестселлеров

По данным РГБ, за первое полугодие 2026 года в России было издано 53 508 книг и брошюр общим тиражом 150,8 млн экземпляров. Издатели увеличили число наименований на 0,85% по сравнению с первым полугодием 2025 года. А вот общий тираж сократился на 12,59%. Участники рынка связывают это со вступлением в силу поправок к закону о запрете пропаганды наркотиков. Еще в феврале генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев говорил, что все силы издательства в первые два месяца года были брошены на проверку книг на соответствие новому законодательству. Из-за этого производственные мощности пришлось сократить. Отсюда и падение тиражей.

Средний тираж одного издания, согласно сведениям РГБ, тоже снизился: с 3,25 тыс. до 2,82 тыс. экземпляров. Разрыв между количеством наименований и тиражом показывает, что издатели продолжают расширять ассортимент, но печатают каждую отдельную позицию с осторожностью, предпочитая меньшее количество экземпляров рискованным большим стартовым тиражам. За полугодие РГБ учла 46 558 книг тиражом 119,5 млн экземпляров. Они заняли 87% всех названий и 79,3% общего тиража. Число книг выросло на 1,78%, а их тираж сократился на 10,70%.

Особенно заметно рынок разделяется по принципу «серия — вне серии». 26 591 серийное издание составило 49,7% всего выпуска, но принесло 82,6% совокупного тиража, или 124,6 млн экземпляров. Остальные названия дали около 26,2 млн экземпляров. При этом средний тираж издания вне серии оказался ниже 1 тыс. экземпляров. То есть почти половина изданий концентрирует основную часть печатного тиража.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Не менее заметную разницу показывают новые издания и переиздания. Новинки заняли 88,1% названий, но дали 69% тиража. Издатели выпустили 47 141 такое издание со средним тиражом 2,21 тыс. экземпляров. Переиздания составили только 11,9% названий, зато обеспечили 31,05% тиража. Скорее всего, большие тиражи переизданий относятся к классической литературе. Их средний тираж достиг 7,35 тыс. экземпляров. При этом издатели сократили и число переизданий — на 8,73%, и их тираж — на 16,20%.

Формат также меняет картину. Мягкая обложка сохранила лидерство, она охватила 60,3% названий и 64% тиража. Но ее тираж сократился на 16,53%, тогда как твердый переплет потерял только 4,60%. При этом по печатному объему форматы почти сравнялись: 51% пришлось на мягкую обложку и 49% — на твердый переплет. Книги в твердом переплете в среднем заметно толще: 19,2 печатного листа против 11,2 у книг в мягкой обложке.

На структуру тиражей сильнее всего влияет верхняя часть рынка. Почти половина всех названий — 24 837 изданий, или 46,4% выпуска, — вышла тиражом до 500 экземпляров. Они дали лишь 3,4% общего тиража. Еще 3 830 изданий попали в диапазон от 500 до 1 тыс. экземпляров. В итоге 53,6% всех названий получили тираж менее 1 тыс. экземпляров, а их совокупная доля в тираже составила только 5,7%.

При этом наиболее крупный по числу изданий рабочий диапазон — 1—5 тыс. экземпляров — показывает рост. Он включает 18 122 издания, или 33,9% выпуска, и дает 53,7 млн экземпляров, или 35,6% общего тиража. Число названий здесь выросло на 3,95%, а тираж — на 2,16%. Средний тираж составил 2,96 тыс. экземпляров.

Главное сокращение произошло в другом месте. Издатели выпустили тиражом свыше 100 тыс. экземпляров 92 издания против 132 годом ранее. Их совокупный тираж упал с 40,8 млн до 22,8 млн экземпляров. Число таких изданий сократилось на 30,3%, а тираж — на 44,1%. Доля этой группы в общем тираже снизилась с 23,6% до 15,1%.

Эта группа объясняет значительную часть общего падения. Рынок потерял за год 21,7 млн экземпляров, а сокращение тиражей свыше 100 тыс. экземпляров дало 18 млн из них. Иными словами, на этот сегмент пришлось около 83% общего снижения. Одновременно выросло количество изданий, которые выходят тиражом в 50—100 тыс. экземпляров (с 94 до 110). Их суммарный тираж тоже увеличился (с 6,55 млн до 8,06 млн копий).

Если рассматривать географию, то больше всего изданий выходит в Москве. Она дала 31 558 наименований (59% всех выпущенных книг) общим тиражом 130,18 млн экземпляров (86,3% от всего российского тиража). Санкт-Петербург занял второе место по числу изданий (6 358), но общий тираж составил всего лишь 7,36 млн копий. Средний тираж в Северной столице составил только 1,16 тыс. экземпляров.



Топ-10 регионов России по общему тиражу книг и брошюр

Место Регион Общий тираж, тыс. экз. Число изданий Средний тираж, тыс. экз. 1 Москва 130 177,72 31 558 4,12 2 Санкт-Петербург 7 355,49 6 358 1,16 3 Ростовская область 7 042,38 1 722 4,09 4 Ярославская область 693,10 350 1,98 5 Республика Татарстан 652,60 747 0,87 6 Смоленская область 349,55 73 4,79 7 Нижегородская область 308,34 512 0,60 8 Краснодарский край 265,85 803 0,33 9 Воронежская область 246,71 467 0,53 10 Саратовская область 179,84 521 0,35

Среди регионов Ростовская область показала цифры, близкие к Петербургу. В ней было издано 1 722 издания с общим тиражом 7,04 млн экземпляров. Средний тираж книг составил 4,09 тыс. экземпляров, по этому показателю регион почти догнал Москву. А Смоленская область даже перегнала. Здесь всего 73 издания вышли в количестве 349,55 тыс. копий, а средний тираж составил 4,79 тыс. экземпляров. В Ярославской области 350 книг были изданы тиражом в 693,1 тыс. копий.

В Москве средний тираж составил 4,12 тыс. экземпляров, что заметно поднимает общероссийский показатель. Если исключить столицу, то средний тираж по стране приближается к 0,94 тыс. экземпляров. А в большинстве регионов он не превышает 1 тыс. экземпляров.

Что касается Татарстана, то здесь было издано 747 книжных наименований. С этими показателями республика заняла седьмое место в России по числу названий. По общему тиражу РТ поднялась на пятое место (652,6 тыс. экземпляров). В Приволжском федеральном округе Татарстан занял первую строчку по тиражу и вторую по числу изданий после Башкортостана. При этом Татарстан выпускает заметно больше книг, чем многие регионы-лидеры по тиражу. Но издания, выпущенные в республике, показывают сравнительно небольшой средний показатель (0,87 тыс. экземпляров на издание). Для сравнения: Башкортостан выпустил 952 книг против 747 в Татарстане, но собрал только 440,56 тыс. экземпляров против 652,6 тыс. У Татарстана также значительно выше средний тираж (0,87 тыс. против 0,46 тыс. экземпляров).

От английского до татарского: языковая карта книгоиздания

Если книжный рынок в целом показал сокращение тиражей, то переводная литература чувствует себя чуть увереннее «средней температуры по больнице». РГБ зарегистрировала 8 608 переводных изданий общим тиражом 28,53 млн экземпляров. Это 16,1% от всех наименований и 18,9% от совокупного тиража. По сравнению с первым полугодием 2025 года число переводных изданий выросло на 4,8%, а тираж снизился только на 1,4%. Средний тираж переводного издания составил 3,31 тыс. экземпляров против 2,82 тыс. в среднем по рынку.

При этом переводной сегмент представлен в основном книгами, оригинал которых написан на английском языке. Они занимают первое место с большим отрывом. В общей сложности переводов с английского вышло 4 355, или 50,6% всех переводных названий. В сумме они дали 16,64 млн экземпляров, что равняется 58,3% от всего переводного тиража. Вторые по популярности после английского — европейские языки, но их показатели значительно ниже лидера. Переводов с французского вышло 714 с общим тиражом 2,65 млн экземпляров, с немецкого — 601 издание тиражом 2,13 млн экземпляров.

Уже несколько лет набирают объемы переводы с восточноазиатских языков. Книг, переведенных с японского, зарегистрировали 421 с тиражом 1,93 млн экземпляров, с корейского — 254 издания и 0,99 млн экземпляров, с китайского — 229 изданий общим тиражом 0,67 млн копий. При этом у книг, написанных в оригинале на японском и корейском языках, высокие средние тиражи: 4,6 тыс. и 3,9 тыс. экземпляров соответственно. Китайские издания в среднем выходили тиражом 2,9 тыс. экземпляров. Эти показатели превышают средний тираж по переводному сегменту, который составляет 3,31 тыс. экземпляров.

Топ-10 языков оригинала по тиражам

Место Язык оригинала Общий тираж, тыс. экз. Число изданий 1 Английский 16 642,07 4 355 2 Французский 2 646,10 714 3 Немецкий 2 126,98 601 4 Японский 1 926,20 421 5 Корейский 991,93 254 6 Итальянский 839,46 215 7 Китайский 667,40 229 8 Испанский 388,99 150 9 Древнегреческий 192,54 56 10 Датский 168,60 39

Отдельную группу формируют переводы с языков народов России. Всего РГБ зарегистрировала переводы с 52 таких языков — 2 062 издания общим тиражом 4,17 млн экземпляров. В эту статистику входит и русский язык: с русского перевели 974 издания тиражом 567,5 тыс. экземпляров. Если исключить русский, на остальные языки народов РФ приходится 1 088 изданий и 3,60 млн экземпляров.

Всего с татарского языка перевели 20 книг общим тиражом 27,55 тыс. копий. Средний тираж составил 1,38 тыс. экземпляров, а средний объем одного издания равняется 18,2 печатного листа-оттиска. Согласно данным РГБ, по числу переводов татарский лидирует среди коренных языков народов России. Для сравнения: с башкирского перевели 12 книг, с якутского — шесть, с удмуртского — три. При этом татарская литература гораздо чаще выходит именно на татарском, чем через переводы. В первом полугодии 2026 года было издано 155 книг на татарском языке. На каждые восемь книг, выпущенных на татарском, издается примерно один перевод с него.

Топ-10 языков выпуска книг в России (без русского) по тиражу

Место Язык Общий тираж, тыс. экз. Число изданий 1 Английский 360,58 611 2 Татарский 332,30 155 3 Башкирский 135,33 63 4 Якутский (саха) 56,23 39 5 Осетинский 30,45 8 6 Арабский 29,24 22 7 Китайский 27,86 19 8 Чувашский 21,68 13 9 Испанский 20,26 28 10 Немецкий 19,40 31

Книжный рынок в разрезе

По данным РГБ, в первом полугодии 2026 года литература по образованию, культуре и СМИ вышла общим тиражом 58,2 млн экземпляров, это 38,6% от всего тиража. А вот по числу наименований этот сегмент занял только третье место с долей 13,98% от общего книгоиздания. Книги в категории политической и социально-экономической литературы, напротив, стали лидерами по числу изданий. Всего вышло 11 992 наименования книг (или 22,4% от всего выпуска), но это только 10,8% от общего тиража.

Топ-10 подразделов художественной литературы (по тиражу)

Место Подраздел Тираж, тыс. экз. Число изданий 1 Русская (российская) проза, поэзия, драматургия 8 290,12 5 401 2 Зарубежная проза, поэзия, драматургия 7 592,15 1 756 3 Зарубежная фантастика и мистика 4 846,17 1 171 4 Русская фантастика и мистика 3 835,89 1 361 5 Русская детективная и приключенческая литература 2 263,15 790 6 Зарубежная детективная и приключенческая литература 2 257,75 554 7 Русский сентиментальный (любовный) роман 1 867,58 329 8 Зарубежный сентиментальный (любовный) роман 730,36 190 9 Мемуары. Биографии 288,03 216 10 Фольклор. Мифология. Народное поэтическое творчество 164,70 74

В сегменте художественных книг вышло 12 207 изданий литературы для взрослых и 6 600 для детей. При этом их совокупные тиражи почти совпали: 32,5 млн и 32,2 млн экземпляров соответственно. А вот средний тираж детской книги оказался значительно выше (4,88 тыс. копий в детском сегменте против 2,67 тыс. во взрослой художественной литературе).

Внутри категории художественной литературы российская проза, поэзия и драматургия сохраняют лидерство как по количеству наименований, так и по тиражам (5 401 издание и 8,29 млн экземпляров). Зарубежная проза уступает по числу наименований — 1 756 против 5 401. А вот по среднему тиражу значительно опережает российскую (4,3 тыс. против 1,5 тыс. экземпляров). Фантастика и мистика занимают крупную нишу в книгоиздании. Переводная литература здесь вышла общим тиражом 4,85 млн экземпляров при 1 171 наименовании, российская — 3,84 млн при 1 361 издании. Средний тираж зарубежной фантастики составил 4,1 тыс. экземпляров, российской — 2,8 тысячи.

Русский любовный роман собрал 1,87 млн экземпляров всего на 329 книг. Средний тираж в этом сегменте составил 5,7 тыс. копий. Это один из самых высоких показателей среди художественных ниш. Зарубежный сентиментальный роман в общей сложности дал 730,4 тыс. экземпляров при 190 наименованиях.

Мемуары и биографии занимают небольшую нишу. Всего в этой категории вышло 216 изданий с общим тиражом 288 тыс. копий, то есть в среднем около 1,3 тыс. экземпляров на книгу. Литература на языках народов России тоже остается малотиражной (167 изданий с общим тиражом 107,4 тыс.).

В нон-фикшен-литературе разрыв между крупными и узкими сегментами еще заметнее. Книги в сегменте «Образование. Педагогика» вышли общим тиражом в 57,93 млн экземпляров при 7 128 наименованиях. Второе место заняла детская научно-познавательная литература (13,40 млн копий и 2 344 издания). А затем показатели в других категориях резко снижаются. Книги по психологии вышли тиражом в 4,75 млн экземпляров, по медицине — 3,30 млн, религии — 2,48 миллиона.

Топ-10 разделов нон-фикшен-литературы (по тиражу)

Место Тематический раздел Тираж, тыс. экз. Число изданий 1 Образование. Педагогика 57 929,63 7 128 2 Детская научно-познавательная литература 13 399,70 2 344 3 Психология 4 747,98 1 628 4 Медицина и здравоохранение 3 295,77 2 666 5 Религия. Атеизм 2 476,77 1 021 6 Филология. Литературоведение. Языкознание 1 985,01 2 262 7 История. Исторические науки 1 709,25 1 810 8 Государство и право. Юридические науки 1 531,25 1 879 9 Философские науки 1 508,13 890 10 Искусство. Искусствоведение 1 385,39 1 532

При этом психология показывает более высокий средний тираж, чем история или право (2,9 тыс. копий против 0,9 тыс. и 0,8 тыс. соответственно). У религиозной литературы тоже относительно высокий показатель (2,4 тыс. экземпляров при 1 021 наименовании). А вот литература по экономике демонстрирует обратную ситуацию. Здесь 1 802 издания вышли общим тиражом лишь в 1,1 млн экземпляров, а средний тираж на книгу составил около 0,6 тысячи.

Научная литература вошла в число лидеров по количеству названий (7 964 издания, или 14,89% от всего выпуска по целевому назначению). Но совокупный тираж составил только 2,78 млн экземпляров. Средний тираж вообще показал самый низкий показатель среди основных категорий (350 экземпляров). На другом конце шкалы расположились официальные издания. Всего РГБ зарегистрировала 129 наименований, но их средний тираж составил 4,01 тыс. экземпляров. Этот небольшой по числу изданий сегмент занял десятое место по совокупному тиражу.

Учебные и методические издания в общей сложности вышли тиражом 60,69 млн экземпляров, это 40,24% от всего тиража. Литературно-художественные издания для взрослых — 32,54 млн, издания для детей и юношества — 32,24 млн. Вместе эти три категории дали 83,2% совокупного тиража по целевому назначению. При этом внутри категории учебной литературы лучшие показатели у изданий для общеобразовательной школы. В общей сложности вышло 4 207 наименований тиражом 49,21 млн экземпляров. Это 32,63% всего российского книжного тиража за полугодие. А средний тираж школьного учебного издания составил 11,7 тыс. копий.

Топ-10 категорий по тиражу

Место Целевое назначение Тираж, тыс. экз. Число изданий 1 Учебные и методические издания 60 687,98 15 944 2 Литературно-художественные издания (взрослые) 32 542,45 12 207 3 Издания для детей и юношества 32 238,78 6 600 4 Издания для широкого круга читателей 14 939,49 6 729 5 Научно-популярные издания 3 137,46 1 444 6 Научные издания 2 781,88 7 964 7 Религиозные издания 2 138,14 656 8 Справочные издания 809,32 632 9 Производственно-практические издания 585,67 805 10 Официальные издания 516,90 129

В детской литературе 6 600 изданий вышли тиражом 32,24 млн экземпляров. В среднем одна книга составила 4,88 тыс. копий (против 2,67 тыс. у взрослой художественной литературы). Внутри детского сегмента 18,84 млн экземпляров пришлись на литературно-художественные издания и 13,40 млн — на научно-познавательные.

Главные игроки книжного рынка России

Почти три четверти всех книг в первом полугодии 2026 года выпустили издательства, которые вошли в крупные федеральные группы и специализированные издательские центры. РГБ получила обязательные экземпляры от 3 266 издательств и издательских групп. При этом лидеры меняются в зависимости от того, какой показатель брать за основной — тираж или количество наименований. По данным РГБ, «Эксмо» выпустило 5 997 наименований книг, АСТ — 5 262, а «Просвещение» — 3 176. Три группы вместе дали 14 435 изданий, это 27% всего книгоиздания. Но по тиражу их позиции выглядят иначе. «Просвещение» напечатало 45,16 млн экземпляров, «Эксмо» — 23,54 млн, АСТ — 19,47 млн. В сумме три группы дали 88,17 млн копий, это 58,5% общего тиража.

Самая большая разница между количеством выпущенных книг и тиражом у «Лани». Издательство заняло четвертое место по числу изданий, но выпустило всего 64,98 тыс. экземпляров. Средний тираж составил около 41 экземпляра. В этой же группе статистика показывает модель малотиражного книгоиздания: «Издательские решения» выпустили 374 названия общим тиражом 1,42 тыс. экземпляров, «Перо» — 372 названия и 102,54 тыс. экземпляров, «Спутник +» — 148 названий и 22,59 тыс. экземпляров.

Количество названий далеко не всегда показывает масштаб издательства. «Просвещение» выпускает почти вдвое меньше названий, чем «Эксмо», но его совокупный тираж почти в два раза выше. Средний тираж одного издания у «Просвещения» достигает 14,22 тыс. экземпляров. Для «Эксмо» этот показатель составляет 3,93 тыс., для АСТ — 3,70 тыс. Еще сильнее выделяется «Экзамен». Издательство занимает седьмое место по общему тиражу, хотя выпускает только 230 названий. Средний тираж одного издания достигает 17,13 тыс. экземпляров. Учебные пособия и рабочие тетради позволяют издательству выпускать относительно небольшой ассортимент, но крупными тиражами.

Топ-10 издательств России по общему тиражу

Место Издательство Тираж, тыс. экз. Число изданий Средний тираж, тыс. экз. 1 «Просвещение» 45 162,10 3 176 14,22 2 «Эксмо» 23 541,86 5 997 3,93 3 АСТ 19 469,35 5 262 3,70 4 «Азбука-Аттикус» 6 210,45 1 511 4,11 5 «Клевер-Медиа-Групп» 4 188,10 640 6,54 6 МИФ 4 100,92 637 6,44 7 «Экзамен» 3 940,50 230 17,30 8 «Росмэн» 3 805,75 557 6,83 9 «Мозаика-Синтез» 3 511,50 373 9,41 10 СИМБАТ 3 260,00 620 5,26

Тиражный рейтинг также показывает вес детского сегмента. В первой десятке сразу несколько издательств специализируются на детской литературе: «Клевер-Медиа-Групп», «Росмэн», «Мозаика-Синтез» и СИМБАТ. Их средние тиражи составляют от 5,26 тыс. до 9,41 тыс. экземпляров. Это соответствует общей статистике РГБ: 6 600 детских изданий дали 32,24 млн экземпляров, почти столько же, сколько 12 207 взрослых художественных изданий, — 32,54 миллиона.

Региональные игроки занимают в рейтинге отдельную нишу. «Феникс» из Ростова-на-Дону вошел в десятку по числу названий и занял 11-е место по тиражу с 3,11 млн экземпляров. В списке также появились «Феникс+», «Легион», «Университетская книга», издательства Уфы, Краснодара, Саратова и других городов.

Ни одно издательство из Татарстана не вошло в топ-50 по числу названий. Для попадания в этот список требовалось выпустить не менее 124 изданий. При этом «Татарское книжное издательство» заняло 34-е место по общему тиражу. Оно выпустило 114 книг общим тиражом 372,2 тыс. копий, в среднем было напечатано 3,26 тыс. экземпляров одной книги. Издательства РТ в целом выпустили 747 наименований тиражом 652,6 тыс. экземпляров. Республика Татарстан заняла седьмое место по числу изданий и пятое по тиражу среди регионов России.

Что касается полиграфии, то в первом полугодии РГБ получила обязательные экземпляры из 1 918 типографий. Первые пять предприятий по тиражу — «Парето-Принт», Смоленский полиграфический комбинат, ИПК «Ульяновский Дом печати», Тверской полиграфический комбинат и Можайский полиграфический комбинат. Суммарно они отпечатали более 72 млн экземпляров книг.

От Тверской области в первую десятку попали сразу три типографии («Парето-Принт», Тверской полиграфический комбинат и Тверской полиграфический комбинат детской литературы), которые в общей сложности напечатали 38,1 млн экземпляров.

Казань тоже вошла в число 50 полиграфических центров. «Идел-Пресс» занял девятое место с тиражом 5,01 млн экземпляров. «Экопейпер» оказался на 17-й строчке, он напечатал 2,41 млн копий. Типография «Промполиграф» замкнула пятидесятку с 192,81 тыс. экземпляров.

Анна Джейн снова в лидерах

Двадцать наиболее издаваемых авторов художественной литературы вместе дали 1 913 изданий и 6,46 млн экземпляров. Средний тираж одного издания в этой группе составил 3,38 тыс. экземпляров. Первое место заняла Анна Джейн, которая возглавляет этот рейтинг уже четвертый год подряд. 75 изданий дали 1,14 млн экземпляров. Средний тираж достиг 15,16 тыс. экземпляров. Для сравнения: книги Федора Достоевского вышли в количестве 98 изданий тиражом 658,73 тыс. экземпляров, а у Стивена Кинга — 170 изданий тиражом 597,5 тыс. экземпляров.

Топ-10 авторов художественной литературы по тиражу

Место Автор Число изданий Тираж, тыс. экз. 1 Джейн Анна 75 1 137,10 2 Достоевский Ф. М. 98 658,73 3 Кинг Стивен 170 597,50 4 Мураками Харуки 56 468,00 5 Толстой Л. Н. 56 300,68 6 Булгаков М. А. 46 274,93 7 Делон Дана 23 255,50 8 Корелли Мария 36 250,00 9 Бронте Эмили 29 220,73 10 Оруэлл Джордж 29 215,50

Стивен Кинг при этом лидирует именно по числу изданий: 170 названий за полугодие. Его средний тираж в четыре раза ниже показателя Анны Джейн. Харуки Мураками занимает четвертое место по совокупному тиражу, но его средний тираж достигает 8,36 тыс. экземпляров.

Классика занимает значительную часть первой двадцатки. Помимо Достоевского, Толстого, Булгакова и Пушкина, в нее входят Гоголь, Чехов, Ремарк, Оруэлл, Брэдбери, Олкотт, Бронте и Дюма. Современная российская фантастика представлена братьями Стругацкими. Пушкин остается единственным поэтом в топ-20.

В детском сегменте тиражная эффективность заметно выше. Двадцать самых издаваемых авторов дали 599 изданий и 4,42 млн экземпляров. Средний тираж составил 7,38 тыс. экземпляров — более чем вдвое выше среднего показателя взрослой художественной литературы из рейтинга авторов. Елена Ульева заняла первое место с 435,5 тыс. экземпляров и 98 изданиями. Но максимальный средний тираж показал Андрей Усачев: 25 изданий дали 407 тыс. экземпляров, то есть 16,28 тыс. экземпляров на одно издание.

Топ-10 авторов детской литературы по тиражу

Место Автор Число изданий Тираж, тыс. экз. 1 Ульева Елена Александровна 98 435,50 2 Усачев Андрей Алексеевич 25 407,00 3 Чуковский Корней Иванович 70 331,95 4 Пушкин Александр Сергеевич 70 331,28 5 Сутеев Владимир Григорьевич 23 321,00 6 Перро Шарль 31 185,40 7 Гаглоев Евгений Фронтикович 27 185,00 8 Толстой Лев Николаевич 43 184,21 9 Остер Григорий Бенционович 29 153,00 10 Андерсен Ханс Кристиан 30 144,90

Здесь особенно заметна разница между серийностью и тиражной эффективностью. Ульева выпускает почти в четыре раза больше названий, чем Усачев, но уступает ему по среднему тиражу. Владимир Сутеев при 23 изданиях получает 321 тыс. экземпляров, то есть 13,96 тыс. на название. При этом детский топ сохраняет сильную опору на классику. Чуковский и Пушкин практически совпали по обоим показателям: по 70 изданий и около 332 тыс. экземпляров. В первую десятку также вошли Сутеев, Перро, Толстой, Остер и Андерсен. Современных российских авторов представляют Ульева, Усачев и Гаглоев.

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».

