Следователи РТ возбудили уголовное дело по ДТП, где погибли мама и двое детей

Еще пять человек пострадали

Фото: Мария Зверева

Следователи Татарстана возбудили уголовное дело по факту ДТП, повлекшего гибель трёх человек. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы, сообщила пресс-служба Следкома республики.

Накануне вечером на трассе Буинск — Ульяновск 54-летний житель Казани на своей легковушке выехал на встречку и, не справившись с управлением, врезался в два автомобиля, в одном из которых находились супруги с детьми.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В результате аварии 41-летняя женщина и двое ее детей 4 и 9 лет погибли. Еще пять человек были доставлены в больницу.

Отмечается, что 54-летний водитель был пьяный.

Никита Егоров