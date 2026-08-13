Следователи РТ возбудили уголовное дело по ДТП, где погибли мама и двое детей
Еще пять человек пострадали
Следователи Татарстана возбудили уголовное дело по факту ДТП, повлекшего гибель трёх человек. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы, сообщила пресс-служба Следкома республики.
Накануне вечером на трассе Буинск — Ульяновск 54-летний житель Казани на своей легковушке выехал на встречку и, не справившись с управлением, врезался в два автомобиля, в одном из которых находились супруги с детьми.
В результате аварии 41-летняя женщина и двое ее детей 4 и 9 лет погибли. Еще пять человек были доставлены в больницу.
Отмечается, что 54-летний водитель был пьяный.
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