После атаки дронов в Оренбургской области загорелся завод
Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.
В Оренбургской области на одном из промышленных предприятий произошло возгорание. Как сообщил губернатор региона Евгений Солнцев, пожар возник после падения обломков беспилотника.
— Предварительно, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы, — написал губернатор в своих социальных сетях.
Солнцев также уточнил, что силы ПВО и мобильные огневые группы сбили уже восемь беспилотников. В области сохраняется режим «Беспилотная опасность». В связи с угрозой временно приостановлено обслуживание рейсов в аэропорту Оренбурга.
Ранее сообщалось о том, что в медицинских учреждениях остаются 25 человек, пострадавших в результате атаки беспилотников на Нижнекамск. Состояние восьми из них врачи оценивают как тяжелое.
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