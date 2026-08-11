После атаки дронов в Оренбургской области загорелся завод

Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.

В Оренбургской области на одном из промышленных предприятий произошло возгорание. Как сообщил губернатор региона Евгений Солнцев, пожар возник после падения обломков беспилотника.

— Предварительно, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы, — написал губернатор в своих социальных сетях.

Солнцев также уточнил, что силы ПВО и мобильные огневые группы сбили уже восемь беспилотников. В области сохраняется режим «Беспилотная опасность». В связи с угрозой временно приостановлено обслуживание рейсов в аэропорту Оренбурга.

Ранее сообщалось о том, что в медицинских учреждениях остаются 25 человек, пострадавших в результате атаки беспилотников на Нижнекамск. Состояние восьми из них врачи оценивают как тяжелое.

Вадим Вахрушев