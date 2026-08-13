В трех городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА
Все три татарстанских аэропорта временно приостановили работу.
В Татарстане в городах Альметьевске, Заинске и Лениногорске объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Жителей данных городов и близлежащих населенных пунктов просят принять меры безопасности, пройти в укрытия.
Все три татарстанских аэропорта временно приостановили работу в связи с возникшими угрозами.
Напомним, с 04.26 в Татарстане объявлен режим беспилотной опасности.
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