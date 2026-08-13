В трех городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА

Все три татарстанских аэропорта временно приостановили работу.

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане в городах Альметьевске, Заинске и Лениногорске объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Жителей данных городов и близлежащих населенных пунктов просят принять меры безопасности, пройти в укрытия.

Все три татарстанских аэропорта временно приостановили работу в связи с возникшими угрозами.

Напомним, с 04.26 в Татарстане объявлен режим беспилотной опасности.

Зульфат Шафигуллин