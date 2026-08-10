Рустам Минниханов провел заседание штаба по ликвидации последствий атаки БПЛА в Нижнекамске
Девять человек, погибших в хостеле на территории промзоны, должны были находиться в укрытиях
Глава Татарстана Рустам Минниханов провел заседание штаба, посвященное ликвидации последствий утренней атаки беспилотников на Нижнекамск. В ходе совещания он обратил внимание на трагедию в хостеле, расположенном на территории промышленной зоны, где погибли девять человек.
— Мы не выполнили те нормы, которые по регламенту должны выполнить. Эти люди должны были быть в укрытиях, а они не в укрытиях, — сказал раис.
При этом глава республики положительно оценил оперативность городских властей в решении вопросов с временным размещением пострадавших.
Ранее сообщалось, что Рустам Минниханов посетил пострадавших при атаке БПЛА в нижнекамской больнице. Он пообщался с ранеными и заслушал доклады врачей об их состоянии.
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