Рустам Минниханов провел заседание штаба по ликвидации последствий атаки БПЛА в Нижнекамске

Девять человек, погибших в хостеле на территории промзоны, должны были находиться в укрытиях

Фото: пресс-служба раиса РТ

Глава Татарстана Рустам Минниханов провел заседание штаба, посвященное ликвидации последствий утренней атаки беспилотников на Нижнекамск. В ходе совещания он обратил внимание на трагедию в хостеле, расположенном на территории промышленной зоны, где погибли девять человек.

— Мы не выполнили те нормы, которые по регламенту должны выполнить. Эти люди должны были быть в укрытиях, а они не в укрытиях, — сказал раис.

пресс-служба раиса РТ

При этом глава республики положительно оценил оперативность городских властей в решении вопросов с временным размещением пострадавших.

Ранее сообщалось, что Рустам Минниханов посетил пострадавших при атаке БПЛА в нижнекамской больнице. Он пообщался с ранеными и заслушал доклады врачей об их состоянии.



Вадим Вахрушев