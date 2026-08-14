«Том Сойер Фест — Казань» занялся советским монументализмом

В Челнах уже завершают работу над первым таким объектом — его создали братья Хановы

Панно на фасаде ДК химиков — самое большое в Казани. Фото: Динар Фатыхов

К десятому сезону волонтерский фестиваль «Том Сойер Фест» добрался до восстановления советского монументального искусства. Занявшиеся этим делом еще год назад закамские коллеги в конце августа торжественно открывают облагороженную композицию Ильдара и Ильгиза Хановых под названием «Метеорит». Что это — смена курса или расширение диапазона интересов?

Дома, дебаркадеры, наличники, беседки и панно

Итоги начавшегося в 2016 году фестиваля таковы: силами волонтеров обновили 19 домов и беседку в усадьбе Боратынского. В последние годы именно деревянных домов, которые можно восстановить без кардинального вмешательства специалистов, а то и глобального ремонта, а самое главное, где на эти процессы дают согласие сами жильцы, — не так много. Но они есть — к примеру, дом Данилевского — Меньшикова на Гоголя, 5, к которому еще нужно понять, как подступиться. Так что волонтеры занимаются и другими проектами. У них появился сквер «Казанские наличники», что располагается символично напротив Управления капитального строительства и реконструкции. В саду Фукса они красили новую беседку, также ремонтировали дебаркадеры и обновляли опоры Романовского моста.

В этом сезоне идет покраска дома на Столярова, 37 — сейчас завершается нанесение первого слоя. Между тем аншлаг случился на новом объекте ТСФ — мозаике ДК химиков, которая получила название «Посадим сады!». Это новое направление для фестиваля — сохранение советского монументального искусства. Среди партнеров — Минмолодежи РТ и Молодежный центр РТ.

Анастасия Гиззатова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Панно создали художники Виктор Федоров и Сергей Бубеннов для оформления нового дома культуры для «Оргсинтеза». К слову, в соседнем бассейне тоже есть мозаика Федорова, рассказывает краевед Вячеслав Кириллин:

— Делалась опалубка, туда набиралась мозаика, она армировалась и заливалась цементом, бетоном. Готовое полотно переворачивалось, в него монтировались крюки, после всего собирался огромный абрис мозаики, — описывает он процесс, добавляя, что сейчас удалось найти подробную историю создания.



К примеру, в октябре 1968 года комиссия приняла макет — картон в натуральную величину. А домонтировали панно к концу 1969 года. В Татарстане по размеру это панно обгоняет только «Энергия» («Усмирение водной стихии») на фасаде ДК «Энергетик» в Набережных Челнах.

В 2005-м мозаику в Казани закрыли утеплителем и плиткой. Сейчас здание ДК химиков, переданное министерству молодежи, капитально ремонтируют и собираются перепрограммировать под место развития социальных инициатив и креативных индустрий. Окончание строительства планируется на 1 декабря 2026 года.

Сергей Кудрявцев, волонтеры и смальта. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Не только работа, но и обучение

Помимо волонтеров в работе участвуют художники и мастера-мозаичисты — они заняты на верхних этажах, где панно изрядно испорчено дождями. Волонтерам поручили нижнюю часть, где также отсутствует значительная часть смальты. Регистрация, по словам организаторов, «закрылась моментально». Те, кто не успел попасть в списки счастливчиков, умоляли пропустить их нелегально — «хоть на какие-нибудь работы» или «просто чем-нибудь помочь». В первый день к ДК пришли 45 волонтеров, которые занимались «калькированием», то есть переносом сохранившихся рисунков мозаики на полиэтиленовую пленку. Одна из пар тут же отметила фаянсовую свадьбу.

— У каждого мастера своя рука, свое видение, свой темп, скажем так, при выкладке камней, — говорит Сергей Кудрявцев, директор ООО «Паритет К», местного подрядчика. — Калькирование позволяет зафиксировать расположение, интенсивность, наполнение, размеры, так что мы практически идентично сделаем то, как оно было изначально задумано.

— Когда после работ мы пошли пить чай, все стали делиться историями, почему они сюда пришли, — говорит координатор «Том Сойер Фест — Казань» Анастасия Гиззатова. — И сложилась такая картина: к примеру, одна женщина говорила: «Я тут гуляла с дау аникой, в детстве рассматривала это панно. Потом с девчонками со школы мы сбегали и рассматривали это панно, гуляли тут, оно всегда было незримо рядом. И в Новый год его смотрели, и осенью. А потом муж будущий назначал мне свидание под этим панно. Как я могла не прийти? Для меня это как окунуться в детство. Хочу, чтобы в следующий раз я могла приводить сюда своих внуков».

Олеся Балтусова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После калькирования в отсутствующие места будут добавлены новые подходящие куски смальты. Можно сказать, что реставрацию панно можно сравнить с работой стоматолога. Во второй день волонтеров учили определять нужные кусочки по размеру, цвету, форме, если что, ровнять их кусачками, команды соревновались, кто из плиты соорудит похожий на необходимый для стены фрагмент. Помощник раиса Татарстана Олеся Балтусова отмечает, что работа с панно — более сложная, чем покраска деревянной архитектуры. Так что без коротких образовательных курсов не обойтись. Работа продлится еще два месяца.

Балтусова сообщает, что в первый день работал и министр молодежи РТ Азат Кадыров:

— Его [панно] будут дальше сохранять. И, может быть, нам удастся все-таки придать ему охранный статус, — добавляет Балтусова. — Ни одно из фасадных панно в Татарстане не находится под защитой государства, их состояние — на совести балансодержателей.

Челнинский «Метеорит». предоставлено Любовью Егорычевой

А в Челнах уже завершают работу

В Набережных Челнах между тем идет реставрация монументальной композиции Ильдара и Ильгиза Хановых, которая теперь известна как «Метеорит». В Закамье участники ТСФ занимались объектами в Елабуге: домом начала XX века на Спасской, 7, а потом Стахеевским пивоваренным заводом. В 2025-м пришел черед одной из хановских скульптур. Всего их в Челнах десять, начиная с масштабной работы «Родина-мать», посвященной 30-летию Великой Победы.

«Метеорит» делали два брата, в 2013 году его перенесли к Центральной библиотеке. И в мае прошлого года волонтеры приступили к работе, начав с того же калькирования. Как говорит координатор проекта Любовь Егорычева, 70% объема заняла очистка смальты от краски. Ильгиз Ханов принимал в проекте непосредственное участие. В итоге на волонтеров с помощью властей города вышли компании «Талан» и «РБР 16», с ними они работали уже до заморозков, до ноября, а потом вновь продожили с мая.

Как говорит Егорычева, на скульптуре пришлось заниматься ремонтом трещин, восстановлением утерянных фрагментов. По совету Ханова было решено закрыть и ту часть, откуда раньше бил фонтан. В этом сезоне команда, когда закончились работы у специалистов, самостоятельно заканчивает работы по восполнению утраченной мозаики, заменяет расколотые детали, проклеивает швы.

Торжественное открытие «Метеорита» после обновления ожидается 28 августа.

1 / 33 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов