Рустам Минниханов прибыл в Нижнекамск на место атаки БПЛА

Раис республики посетил атакованную беспилотниками промзону

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Нижнекамск после атаки БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики.

Минниханов посетил промышленную зону Нижнекамска, по которой пришелся основной удар беспилотников. Раис Татарстана ознакомился с последствиями атаки БПЛА. В этом районе под удар попал жилой объект — хостел, где погибли девять человек.



предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

На месте происшествия сейчас проводятся следственные действия. Ранее Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации было возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Напомним, что сегодня ВСУ атаковали беспилотниками Нижнекамск. Количество пострадавших при атаке БПЛА выросло до 75. Среди погибших есть ребенок, а также граждане Узбекистана и Таджикистана.

Зульфат Шафигуллин