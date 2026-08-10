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Рустам Минниханов прибыл в Нижнекамск на место атаки БПЛА

16:25, 10.08.2026

Раис республики посетил атакованную беспилотниками промзону

Рустам Минниханов прибыл в Нижнекамск на место атаки БПЛА
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Нижнекамск после атаки БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики.

Минниханов посетил промышленную зону Нижнекамска, по которой пришелся основной удар беспилотников. Раис Татарстана ознакомился с последствиями атаки БПЛА. В этом районе под удар попал жилой объект — хостел, где погибли девять человек.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

На месте происшествия сейчас проводятся следственные действия. Ранее Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации было возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Напомним, что сегодня ВСУ атаковали беспилотниками Нижнекамск. Количество пострадавших при атаке БПЛА выросло до 75. Среди погибших есть ребенок, а также граждане Узбекистана и Таджикистана.

Зульфат Шафигуллин

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