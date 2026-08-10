Рустам Минниханов прибыл в Нижнекамск на место атаки БПЛА
Раис республики посетил атакованную беспилотниками промзону
Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Нижнекамск после атаки БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики.
Минниханов посетил промышленную зону Нижнекамска, по которой пришелся основной удар беспилотников. Раис Татарстана ознакомился с последствиями атаки БПЛА. В этом районе под удар попал жилой объект — хостел, где погибли девять человек.
На месте происшествия сейчас проводятся следственные действия. Ранее Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации было возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки.
Напомним, что сегодня ВСУ атаковали беспилотниками Нижнекамск. Количество пострадавших при атаке БПЛА выросло до 75. Среди погибших есть ребенок, а также граждане Узбекистана и Таджикистана.
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