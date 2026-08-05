Индекс промышленного производства в Татарстане за год вырос на 6,2%

При этом показатели более чем половины обрабатывающих производств снизились

Фото: Артем Дергунов

По итогам первого полугодия 2026 года индекс промышленного производства в Татарстане вырос на 6,2% в сравнении с аналогичным периодом 2025-го, следует из доклада Татарстанстата о социально-экономическом положении республики. В целом обрабатывающие производства показали рост, но если рассматривать отрасли в отдельности, видно, что более чем в половине случаев зафиксирована отрицательная динамика. В частности, это касается машиностроения, текстильной промышленности и производства готовых металлических изделий. Подробнее — в материале «Реального времени».

Промышленность Татарстана выросла на 6,2% по итогам полугодия

В первом полугодии 2026-го индекс промышленного производства в Татарстане составил 106,2% год к году. В июне отдельно рост составил 5,2% к июню 2025 года и 7,2% к маю 2026-го.

Индекс рассчитывается на основе четырех видов деятельности, рост которых составил:

энергетика (обеспечение электрической энергией, газом и паром): +11,5% к январю — июню 2025-го;

обрабатывающие производства: +7,1%;

добыча полезных ископаемых: +3,3%.

Последний вид деятельности — водоснабжение — напротив, показал отрицательную динамику -3,1%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом обрабатывающие производства выросли, но если рассматривать конкретные отрасли, то можно заметить, что не везде цифры за 2026 год превышали прошлогодние. Развивались обработка древесины (+6,4%), производство одежды (+4,6%) и напитков (+2,1%). Практически на прежнем уровне осталось производство бумаги: +100,2%.

Что касается снижения объемов производства, самое существенное было зафиксировано в производстве кожи и изделий из кожи (-24,5%) и производстве резиновых и пластмассовых изделий (-22,3%). Также заметно сократился выпуск лекарственных средств (-14,6%), прочей неметаллической минеральной продукции (-10,8%) и металлургической продукции (-10,7%). Более умеренное снижение наблюдалось в машиностроении (-6,4%), текстильной промышленности и производстве готовых металлических изделий (-3,3%), производстве кокса и нефтепродуктов (-2,6%), химической промышленности (-2,1%) и пищевой отрасли (-1,4%).



Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Во многом это связано с оборонной промышленностью»

Экономист, гендиректор компании «Р-Инвест» Рустем Шайахметов индекс промышленного производства оценил положительно.

— Во многом, я считаю, это связано с оборонной промышленностью. Также важно сосредоточение авиационного кластера. Вы производите достаточно много авиационной техники. [Это важно] с учетом того, что у нас развивается ряд отечественных самолетов. Любой самолет — это десятки миллионов долларов и, естественно, это играет свою роль, — рассказал он.

Относительно снижения таких важных для Татарстана отраслей, как нефтепереработка и химпром, эксперт говорит: бить тревогу рано.

— Это не критично. В любом случае [показатели за] полгода, год — это все-таки краткосрочно. Вот два-три года, а лучше пять — за такой период уже видна динамика, — считает он.

«Если смогли продать и получить деньги — это одно. А если продукция ушла на склад — другое»

При этом Рустем Шайахметов подчеркнул — важно не только то, сколько товаров произвел регион, но и сколько отгрузил: «Если смогли продать и получить деньги — это одна ситуация. А если произвели и продукция ушла на склад — другая».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Согласно докладу, за январь — июнь 2026 года предприятия Татарстана отгрузили товаров собственного производства на 3,3 трлн рублей.

— Наибольший удельный вес в общем объеме имеют виды деятельности: производство кокса и нефтепродуктов — 20,0%, производство химических веществ и химических продуктов — 8,5%, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 6,1%, — говорится в документе.

Главный драйвер роста оборота — обрабатывающие производства

Существенный рост показал оборот предприятий. За полгода он составил порядка 7,1 трлн рублей — это на 18% больше показателей за аналогичный период 2025-го.

Главным драйвером здесь стали обрабатывающие производства: оборот составил 2,4 трлн рублей, рост — на 29,9%. Оборот торговли составил почти 2 трлн рублей, рост — порядка 12%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Хорошие результаты показала добыча полезных ископаемых: оборот — более 1,1 трлн рублей, рост — на 12,2%. Высокую динамику относительно других отраслей зафиксировали в строительстве: оборот — около 349 млрд рублей, рост — на 25%. Что касается энергетики (обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха), оборот был равен 274 млрд рублей, рост — на 19%.