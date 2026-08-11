Башара Асада заочно приговорили к смертной казни
Такой же приговор вынесен его двоюродному брату Атефу Наджибу
Суд Сирии заочно приговорил бывшего президента страны Башара Асада к смертной казни. Об этом сообщает агентство Sana.
Асада признали виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности в период гражданской войны. Такой же приговор вынесен его двоюродному брату Атефу Наджибу, занимавшему пост главы управления политической безопасности в провинции Дераа.
Башар Асад правил Сирией с 2000-го по декабрь 2024 года. После наступления вооруженной оппозиции он бежал из страны и вместе с семьей получил политическое убежище в России, где находится до сих пор. Западные страны неоднократно обвиняли его в военных преступлениях, однако сирийские власти называли эти обвинения необоснованными.
Ранее сообщалось, что российские базы в Сирии станут центрами совместной подготовки военнослужащих. Соответствующий меморандум подписали Москва и Дамаск на прошлой неделе.
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