Опрос предпринимателей: какое сотрудничество ведете или хотите вести с Китаем?
Казанские бизнесмены — о перспективах партнерства с КНР для выхода на новые рынки
В это воскресенье в Казани стартует Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество», для участия в котором приглашены почти 200 компаний из разных провинций КНР. Всего в этом году на форуме ждут участников из 40 стран, 68 регионов России и 28 китайских провинций. Ключевые темы обсуждения — вопросы развития логистики, сельского хозяйства, здравоохранения, ИТ и других отраслей. По словам организаторов, форум открывает татарстанскому бизнесу широкие возможности для выхода на новые рынки. Товарооборот Татарстана и Китая за последние 10 лет вырос более чем в 12 раз и в прошлом году составил свыше $3,3 миллиарда.
«Реальное время» поинтересовалось у представителей татарстанского бизнеса, насколько перспективным они считают сотрудничество с Поднебесной и какие возможности форума можно для этого использовать. Предприниматели ответили на следующие вопросы издания:
- Какое сотрудничество вы ведете или хотели бы вести с Китаем?
- Какие направления партнерства с китайскими компаниями считаете наиболее перспективными для вашего бизнеса или для России в целом?
- Какие барьеры видите при выстраивании кооперации с китайскими партнерами (логистика, платежи, сертификация и т. п.)?
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Мнзия Загидуллина генеральный директор ООО «НПК «Передовые технологии»
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В прошлом году я подписала соглашение с китайской торговой компанией на поставку косметики — для меня это скорее хобби. Удивительно, но из всех предложений китайская сторона выбрала нашу продукцию. При этом у партнера было жесткое условие: товарные объемы должны быть достаточно серьезными. Когда я уточнила возможности своих поставщиков, оказалось, что они не смогут обеспечить нужные объемы. Но я не останавливаюсь на этом — жизнь не стоит на месте.
Недавно я участвовала онлайн в китайско-российском форуме «Красота и здоровье», который проходил в Москве. Там я узнала про новый для себя продукт — амарантовое масло. На мой взгляд, оно идеально вписывается в нишу красоты и здоровья. Сейчас я активно веду переговоры с производителями, чтобы понять, какие объемы они способны выпускать — для китайского рынка это критически важно.
Еще один принципиальный момент — регистрация товарного знака по правилам и стандартам Китая. У нас знак уже зарегистрирован в России, но в Китае нужно успеть оформить права вовремя: если не «подсуетиться» на старте, можно столкнуться с большими сложностями. Объем китайского рынка в этой сфере — $1,5 млрд, и даже один процент от него — это очень серьезные перспективы. Я сейчас как раз выясняю реальные производственные возможности партнеров и в ближайшие месяц-два смогу сформировать четкую картину. Поэтому я надеюсь попасть на форум и поработать в этом направлении.
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Рамиль Мифтахов президент Ассоциации туристских агентств РТ (АТАРТ)
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Ситуация для татарстанских туроператоров в плане сотрудничества с Китаем двоякая. Те операторы, у которых есть валютные счета и возможность оплачивать услуги за рубежом, действительно работают с китайскими партнерами, и это оказывается выгодно. При этом есть важный нюанс — из‑за высоких банковских комиссий небольшие суммы переводить невыгодно, поэтому сотрудничество имеет смысл только при крупных денежных потоках.
Спрос на китайское направление на туристическом рынке стабильный, и потенциал у него еще есть. Например, если появится прямой рейс из Казани в Пекин — это позволит выстроить удобную программу: прилетать в одну столицу — в Шанхай или Пекин, — осматривать достопримечательности, затем переезжать в другой город и завершать маршрут там. Такой формат был бы востребован.
К тому же Пекин — крупный хаб: оттуда удобно летать по странам Юго‑Восточной Азии, так что дополнительный рейс точно нашел бы своего пассажира. Если благодаря реализуемым проектам такой рейс запустят, это станет отличным шагом для развития направления.
Что касается сложностей — кроме вопросов платежей, особых проблем сейчас нет. У многих компаний, работающих с российским рынком, есть русскоговорящий персонал, а современные онлайн‑переводчики позволяют спокойно вести коммуникацию и добиваться нужного результата.
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Джейхун Исаев директор ООО «Эдже Групп»
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Мы сотрудничали с Китаем примерно шесть лет назад. Тогда речь шла о поставках химических продуктов — это наша профильная отрасль. Период сотрудничества был непродолжительным. Надо учитывать, что Китай — очень крупный игрок на рынке экспорта химической продукции: страна сама активно поставляет товары во многие государства. При этом наши поставки тогда — в 2020 году — отчасти были связаны с потребностями, возникшими на фоне пандемии COVID‑19, — речь шла о продуктах, которые требовались для борьбы с ковидом.
Сейчас мы не ведем экспортных поставок в Китай. Дело в том, что у нас нет достаточного экспортного потенциала, чтобы быть интересными китайскому партнеру. Например, КНР испытывает потребность в различных растворителях и сольвентах, но мы не можем предложить нужный объем такой продукции.
В настоящее время наша компания в основном ориентирована на импорт — в частности, из стран Ближнего Востока. При этом отрасль в целом переживает непростые времена: наблюдается значительный дефицит различной продукции, поэтому говорить об экспорте сейчас пока неактуально.
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Алексей Гришин генеральный директор ООО «Виртуальные технологии»
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Китайский рынок мы пока не рассматривали как площадку для развития, хотя и проводили его анализ. В итоге отложили этот вариант по ряду причин. Во‑первых, есть культурно‑ценностные и языковые различия. Во‑вторых, в Китае крайне высокая конкуренция в IT‑сфере. Кроме того, там сложилась особая ценовая политика: рынок ориентирован на максимально быстрые и дешевые решения — в этой когорте стран находятся, например, Индия и Китай. От бизнеса там ждут «очень быстро, очень дешево», и зачастую качество при этом отходит на второй план. Наша компания пока не готова работать в таких условиях.
У нас есть программное решение для увеличения продаж на рынке недвижимости, и теоретически Китай можно было бы рассматривать как потенциальный рынок сбыта. Но закрепиться там было бы крайне сложно: даже если аналогичного продукта нет, выйти на рынок мешает именно комбинация двух факторов — необходимость предлагать решения существенно дешевле и реализовывать их значительно быстрее, чем мы сейчас можем. Что касается барьеров вроде платежей или сертификации — не могу прокомментировать детально: поскольку мы фактически не работаем с Китаем, прямого опыта преодоления таких сложностей у нас нет.
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Юрий Шадрин руководитель группы продаж на экспорт АО «Аммоний»
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Конкретно по Китаю в рамках реализации нашей продукции мы не сотрудничаем и не отгружаем туда товары. Дело в том, что там сформирован собственный рынок, и в целом это не совсем наше направление с точки зрения конкуренции: в КНР есть свои производители аналогичной продукции — той, которую мы могли бы экспортировать. А то, что они могли бы у нас закупать, поставлять туда нам экономически нецелесообразно.
Тут все взаимосвязано — и себестоимость, и логистика. Например, Китай импортирует такую продукцию, как метанол, но мы не поставляем ее в эту страну. С учетом доставки и той цены, которая сложилась на местном рынке, такие поставки были бы невыгодны. Поэтому, если говорить в целом о возможных направлениях взаимодействия, для нашей компании на данный момент мы пока не видим перспектив для сотрудничества с Китаем.
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Тимур Галимуллин коммерческий директор краностроительного завода «Грузоподъем»
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Наше предприятие сотрудничает с китайскими производителями. Мы закупаем у них ряд комплектующих для выпускаемой продукции с достойным уровнем качества.
Для нашего предприятия Китай является одним из стратегических партнеров в области поставок комплектующих. Мы видим потенциал в развитии этого направления: китайские коллеги демонстрируют высокую готовность к диалогу и всегда принимают все наши пожелания.
Мы регулярно посещаем производственные площадки партнеров в Китае, чтобы поддерживать прямые контакты, детально изучать технологии и совместно прорабатывать новые направления закупок. Такой формат работы позволяет нам не только укреплять существующие связи, но и находить решения, которые повышают эффективность нашего производства и надежность цепочек поставок.
В работе с китайскими партнерами мы, безусловно, сталкиваемся с рядом сложностей в области логистики, международных платежей и сертификации продукции. Однако называть их непреодолимыми барьерами было бы преувеличением. Это скорее рабочие задачи, которые требуют постоянного внимания, изучения и системной проработки.
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