Опрос предпринимателей: какое сотрудничество ведете или хотите вести с Китаем?

В прошлом году я подписала соглашение с китайской торговой компанией на поставку косметики — для меня это скорее хобби. Удивительно, но из всех предложений китайская сторона выбрала нашу продукцию. При этом у партнера было жесткое условие: товарные объемы должны быть достаточно серьезными. Когда я уточнила возможности своих поставщиков, оказалось, что они не смогут обеспечить нужные объемы. Но я не останавливаюсь на этом — жизнь не стоит на месте.

Недавно я участвовала онлайн в китайско-российском форуме «Красота и здоровье», который проходил в Москве. Там я узнала про новый для себя продукт — амарантовое масло. На мой взгляд, оно идеально вписывается в нишу красоты и здоровья. Сейчас я активно веду переговоры с производителями, чтобы понять, какие объемы они способны выпускать — для китайского рынка это критически важно.

Еще один принципиальный момент — регистрация товарного знака по правилам и стандартам Китая. У нас знак уже зарегистрирован в России, но в Китае нужно успеть оформить права вовремя: если не «подсуетиться» на старте, можно столкнуться с большими сложностями. Объем китайского рынка в этой сфере — $1,5 млрд, и даже один процент от него — это очень серьезные перспективы. Я сейчас как раз выясняю реальные производственные возможности партнеров и в ближайшие месяц-два смогу сформировать четкую картину. Поэтому я надеюсь попасть на форум и поработать в этом направлении.