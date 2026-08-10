Число пострадавших при атаке в Нижнекамске выросло до 78
Из них 25 находятся в больнице
Количество пострадавших в результате атаки беспилотников на Нижнекамск возросло до 78 человек. Об этом сообщил раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.
— 25 человек находятся в больнице, — написал он в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что глава Татарстана Рустам Минниханов направил письма с соболезнованиями президентам Узбекистана и Таджикистана в связи с гибелью их граждан при атаке БПЛА на Нижнекамск. В обращениях он пообещал семьям погибших всю необходимую помощь.
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