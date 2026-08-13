В Татарстане водитель получил 3,5 года колонии за ДТП с двумя погибшими

Он уснул за рулем на трассе М-7 и столкнулся с грузовиком

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане вынесен приговор водителю, по вине которого в ДТП погибли два человека. Как сообщила прокуратура республики, 46-летний местный житель осужден по ч. 5 ст. 264 УК РФ — нарушение ПДД, повлекшее смерть двух лиц.

— В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд согласился с мнением гособвинителя и назначил мужчине наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, — сообщает прокуратура.



С осужденного взыскали по 1 млн рублей в пользу семей каждого из погибших в качестве компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.

Трагедия произошла 18 августа 2025 года на 976-м километре трассы М-7 «Волга» в Мамадышском районе. Мужчина управлял автомобилем «Лада Ларгус» в утомленном состоянии, не выспался, но продолжил движение.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В какой-то момент он уснул за рулем, потерял контроль над машиной, выехал на полосу разгона и врезался в полуприцеп грузовика. Двое пассажиров легковушки скончались на месте.

Вадим Вахрушев