У снохи бывшего вице-премьера РТ изъяли и выставили на торги Porsche Cayenne

Стартовая цена авто Фаттаховых на аукционе — 6,7 млн рублей, по делу арестовали еще две иномарки и грузовую «Газель»

Накануне Росимущество объявило торги по новому антикоррупционному лоту из Татарстана. На электронный аукцион отправили Porsche бывшего министра образования — вице-премьера РТ Энгеля Фаттахова. Это авто входит в перечень исковых требований прокурора РТ Альберта Суяргулова, которые всего две недели назад частично удовлетворил Советский райсуд Казани. Как выяснило «Реальное время», эту иномарку эвакуировали с парковки ТЦ «Мега», но приставы добрались и до трех других машин, включая Mitsubishi Outlander и Audi Q5.

Желающие приобрести черный Porsche Cayenne 2020 года выпуска уже могут подавать заявки. Начальная цена авто — 6 млн 695,3 тысячи рублей. Электронный аукцион должен пройти на площадке РТС-тендер 9 сентября. Прием заявок завершится 5 сентября.

Торги планируется провести с шагом в 334 тысячи рублей. Как указано на сайте «ГИС Торги», ПТС и ключи от автомобиля имеются.

Ильнар Фаттахов, покинувший РФ в 2024-м, участвовал в процессе через юристов-представителей. блог Ильнара Фаттахова

По данным источников «Реального времени», эту машину представители семьи ответчиков пригнали на парковку ТЦ «Мега», после чего сообщили об этом силовикам. Автомобиль приставам пришлось забирать на эвакуаторе, а потом добиваться передачи ключей. Лишь после этого Porsche передали в собственность РФ в лице Росимущества и выставили на торги.

В 2023 году этот автомобиль приобрел в кредит за 7,9 млн рублей сын бывшего вице-премьера РТ Ильнар Фаттахов, сам бывший госслужащий. По документам собственницей все это время числилась его жена Лилия.

27 июля 2026-го данную иномарку за разницу между официальными доходами и расходами семьи экс-чиновников Советский райсуд Казани постановил изъять в доход государства, как и другие активы на общую сумму 620 млн рублей. В их числе — участок 1,2 тысячи «квадратов» в казанском коттеджном поселке «Загородная усадьба», 100% доли ООО «Агрофирма Чишма» и 178,6 млн рублей. В эту сумму судья Екатерина Шадрина включила и 117,6 млн рублей (эквивалент приобретенной валюты), и стоимость 11 уже отчужденных активов (квартир, домов, участков и авто), и 14,6 млн, в которые силовики оценили реконструкцию дома Энгеля Фаттахова в Актаныше — вместе с заменой забора и купленным гарнитуром (этот эпизод в его уголовном деле квалифицирован как взятка).

Приставы арестовали Audi Q5 Ленара Нигматуллина, соответчика по иску к Фаттаховым. Реальное время / realnoevremya.ru

При этом судья приняла решение о немедленном исполнении взыскания по всем денежным средствам и Porsche Cayenne. Так что у приставов было право открывать исполнительные производства, не дожидаясь вступления решения суда в силу.

Именно в счет возмещения денежной части требований, по данным источников «Реального времени», сотрудники УФССП по Татарстану арестовали транспорт Радика Хаертдинова, двоюродного племянника Фаттахова-старшего, и предпринимателя Ленара Нигматуллина, в компаниях которого успел поработать Фаттахов-младший. У Хаертдинова изъяли Mitsubishi Outlander, а грузовую «Газель» под арестом оставили на временное хранение прежним хозяевам. Нигматуллин лишился Audi Q5 яркого, синего цвета. На торги эти машины пока не отправляли.

Напомним, прокуратура изначально заявляла, что считает Хаертдинова и Нигматуллина номинальными собственниками ряда активов Фаттаховых, поэтому и включила их в число соответчиков. Суд с позицией надзорного ведомства согласился частично.

Днем ранее стало известно — на торги в Казани отправлены два BMW семьи отставного полковника МВД Тараса Дорошкевича. Их нашли с помощью ФСБ.