Пожилые муж и жена погибли при пожаре в частном доме в Татарстане

В совершении преступления подозревают сына супругов

Фото: Айдар Раманкулов

Минувшей ночью при пожаре в частном доме погибли 80-летний супруг и его 77-летняя супруга. Также с ожогами в больницу отвезли их 16-летнего внука и 51-летнего сына. ЧП случилось в поселке Новые Чечкабы в Буинском районе, сообщил Следком республики.

Следователи уже возбудили «уголовку» по факту убийства, совершенного общеопасным способом. Отмечается, что подозреваемый в преступлении — 51-летний сын хозяев дома, который, будучи пьяным, облил комнаты легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Никита Егоров